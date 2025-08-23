Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yeni araştırma 97 bin kişide aynı sonucu verdi, uzmanlar uyardı: Kolon kanserinden korunmak için bunları yiyin

Günümüzün en yaygın kanser türlerinden olan kolon kanseri hakkında dikkat çeken bir açıklama geldi. Tıbbi Onkoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, düzenli brokoli tüketmenin kolon kanseri riskini azaltabileceğini belirtti. Coşkun 97 bin 595 kolon kanseri vakası verilerinin analiz sonuçlarını açıklayarak tavsiye edilen gıdalara dikkat çekti.

Yapılan bir araştırmaya göre, brokoli ve diğer turpgilleri tüketmek kolon kanseri riskini azaltıyor.

Açıklamalarda bulunan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun şunları söyledi:

"Yeni bir araştırma, brokoli ve diğer turpgillerin kolon kanseri riskini azaltabileceğini ortaya koydu. BMC Gastroenterology dergisinde yayımlanan 17 çalışmanın sistematik incelemesine göre, brokoli, karnabahar, lahana ve brüksel lahanası gibi turpgillerden günde 20 ila 40 gram tüketen bireylerde kolon kanseri riskinin yüzde 20 oranında daha düşük olduğu bulundu" 

GÜNDE 40 GRAMDAN FAZLA TÜKETİN

Fazla tüketimin koruyucu etkiyi artırmadığına dikkati çeken Coşkun, "Ancak günde 40 gramdan fazla tüketiminin koruyucu etkiyi artırmadığı belirtiliyor. Araştırmalar 60 gramın üzerine çıkıldığında ise ek bir fayda gözlenmediğini ifade ediyor. Çalışmada toplam 639 bin 539 katılımcıdan oluşan ve 97 bin 595 kolon kanseri vakası verilerini analiz edildi" ifadelerini kullandı.

BROKOLİNİN FAYDALARI

Sülforafan maddesinin koruyucu etki sağladığını belirten Coşkun, "Brokoli gibi turpgiller, doğrandığında veya çiğnendiğinde içeriğindeki glukozinolatları biyolojik olarak aktif izotiyosiyanatlara, özellikle de sülforafana dönüştürüyor. Sülforafan maddesi, kanserojenleri etkisiz hale getirme, kanserli hücrelerde programlı hücre ölümünü tetikleme ve tümör büyümesini engelleme gibi mekanizmalarla koruyucu etki sağlıyor. Bu sebzeler aynı zamanda flavonoidler, lif, C vitamini ve karotenoidler gibi faydalı fitokimyasallar açısından zengin bir kaynaktır" açıklamasında bulundu.

"HAFTADA 3-4 KEZ BROKOLİ, KARNABAHAR"

Coşkun, kanserden korunmak için düzenli brokoli ve turpgilleri tüketmenin öneminde değinerek şunları kaydetti:

"Araştırma, koruyucu etkinin özellikle Kuzey Amerika ve Asya'daki çalışmalarda daha belirgin olduğunu, Avrupa ve Avustralya'da ise bu etkinin daha az net olduğunu belirtiyor. Kanserden korunmak için düzenli olarak brokoli gibi turpgilleri buharda hafif pişirerek tüketmenin sülforafan kaybını en aza indirdiğini söyleyebiliriz. Ayrıca brokoliyi doğradıktan sonra bir süre bekletmek, bu yararlı bileşiğin daha fazla oluşmasını sağlıyor. Kolon kanserine karşı korunmak için haftada 3-4 kez brokoli, karnabahar gibi sebzelerin sofralarda yer almasını öneriyoruz."

