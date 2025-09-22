Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Yaşam > "Yunan tatlıları" listesi ortalığı karıştırdı! Yine Türk mutfağının meşhur lezzetlerine konmuşlar

"Yunan tatlıları" listesi ortalığı karıştırdı! Yine Türk mutfağının meşhur lezzetlerine konmuşlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
&quot;Yunan tatlıları&quot; listesi ortalığı karıştırdı! Yine Türk mutfağının meşhur lezzetlerine konmuşlar
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünya mutfaklarından öne çıkan lezzetleri paylaşan Taste Atlas, son olarak Yunan mutfağının tatlılarını paylaştı. Ancak listedeki baklava, revani, lokma gibi birçok lezzetin Türk mutfağına ait olduğu görüldü.

Dünya mutfaklarının geleneksel değerini öne çıkaran Taste Atlas, "Yunan tatlılarını keşfedin" başlıklı bir içerik yayınladı.

BİRÇOK TATLI TÜRK MUTFAĞINA AİT

Hazırlanan görselde 20, içerik yazısında 46 tatlıya yer verilirken; bu lezzetlerin çoğunun Türklere ait olması dikkatlerden kaçmadı.

"Yunan tatlıları" listesi ortalığı karıştırdı! Yine Türk mutfağının meşhur lezzetlerine konmuşlar - 1. Resim

YUNAN MUTFAĞI, TÜRK LEZZETLERİNE GÖZ DİKİYOR

Taste Atlas yemek listelerini belirli periyotlarla güncelliyor ve çeşitli kriterlere göre liste sıralamalarında değişiklikler yapabiliyor.  Dünya mutfağının pek çok lezzetini sunmaya çalışırken ülkeler ve coğrafyalar arasında tartışmalara da yol açabiliyor. 

Türklerin birçok tatlısı yayınlanan son listede olduğu gibi, her fırsatta Türk lezzetlerini sahiplenen Yunan mutfağına aitmiş gibi gösterilmiş.

"Yunan tatlıları" listesi ortalığı karıştırdı! Yine Türk mutfağının meşhur lezzetlerine konmuşlar - 2. Resim

BAKLAVA, LOKMA, REVANİ...

"Göz konulan" bu tatlılar arasında baklava, helva, lokma, revani, Galaktoboureko adıyla Laz böreği, Rizogalo adıyla sütlaç, İzmir'in Seferihisar ilçesine özgü Samsades tatlısı bulunuyor.

