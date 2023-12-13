Masterchef Mont Blanc tatlısı nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri! İsviçre mutfağı Mont Blanc yapılışı!

13 Aralık 2023 17:29 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 17:31

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Mont Blanc tarifi ve malzemeleri! Bu akşam Masterchef yarışmacılarından yapılması istenilen Mont Blanc tatlısı tarifi ve yapılışı ile merak uyandırdı. Peki, Masterchef Mont Blanc tatlısı nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nedir? Mont Blanc tatlısı püresi, kreması yapılışı…

MONT BLANC NASIL YAPILIR?

Kestane Püresi Hazırlığı:

Kestanelerin kabuklarını çizik atarak kaynar suda 15-20 dakika haşlayın.

Kabuklarını ve zarlarını soyup, püre haline gelene kadar ezin veya rondodan geçirin. Toz şeker ve vanilya ekleyip karıştırın. Soğumaya bırakın.

Krema Hazırlığı:

Yumurta sarılarıyla şekeri iyice çırpın. Un veya mısır nişastasını ekleyin, karıştırın.

Sütü ve vanilyayı tencerede kaynamaya yakın ısıtın. Kaynamadan önce yumurta karışımını ekleyip sürekli karıştırarak koyu bir kıvam alana kadar pişirin. (Krema koyulaşıp katılaşmalı.)

Piştikten sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın. İsteğe bağlı olarak kremayı çırpılmış kremayla hafifçe karıştırabilirsiniz.

Kıtır Taban Hazırlığı:

Bisküvileri rondoda veya poşet içinde dövüp, kırıntı haline getirin. Eritilmiş tereyağıyla iyice karıştırın. Karışımı kelepçeli bir kalıba veya servis kuplarına paylaştırıp taban oluşturun. Buzdolabında dondurun.

Mont Blanc Montajı:

Kıtır tabanın üzerine önce kestane püresini yayın. Ardından üzerine hazırladığınız kremayı düzgünce yayın.

Sunum:

Üzerini dilediğiniz şekilde antep fıstığı veya rendelenmiş çikolata ile süsleyebilirsiniz.

Mont Blanc tatlısını hazırlarken her katmanın soğumasına izin vermek, tatlıyı daha iyi tutmasını ve lezzetlerin daha iyi karışmasını sağlar. Afiyet olsun!

MONT BLANC MALZEMELERİ

Kestane Püresi için:

300 gram kestane

1 su bardağı toz şeker

1 vanilya çubuğu veya vanilya özütü

Krema için:

2 su bardağı süt

4 yumurta sarısı

1/2 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı mısır nişastası veya un

1 vanilya çubuğu veya vanilya özütü

1 su bardağı krema (isteğe bağlı)

Kıtır Taban için:

200 gram burçak veya petibör bisküvi

100 gram tereyağı (eritilmiş)

Üzeri için:

Kıyılmış antep fıstığı veya rendelenmiş çikolata (isteğe bağlı)