10 liralık dondurma için 100 bin liralık zarar verdiler! Market sahibi hırsızlara seslendi: "İsteselerdi ücretsiz verirdim"

Batmanda akıllara zarar verecek cinsten hırsızlık olayı yaşandı. 3 hırsız dondurma çalmak için 100 bin TL'lik dolaba zarar verdi. Market sahibi ise, "İsteselerdi ücretsiz verirdim" diyerek sitem etti.

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde yaşanan hırsızlık olayı akıllara zarar veren cinsten.

DONDURMA HIRSIZLARI 100 BİN TL'LİK ZARAR VERDİ

Gece saatlerinde bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kimliği belirsiz üç kişinin dondurma almak için bir dolabı kırarak hırsızlık yaptığı görüldü.

ÜCRETSİZ VERİRDİM

Konu ile ilgili konuşan market sahibi Şemsettin Bulut, ''İsteselerdi ücretsiz dondurma verirdim. 10 liralık dondurma için 100 bin liralık dolabı kırdılar" dedi.

Esnafın en büyük endişesi ise bu tür olayların artması daha önce de benzer girişimlerin yaşandığını belirten Bulut, "Bir gece önce de yandaki dükkana girmeye çalıştılar. Yarın başkasının dükkânına zarar verebilirler. Biz verilen hasardan çok, bu olayların önünün kesilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

