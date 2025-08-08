Her gece aynı saatte geliyor, aynı şeyi çalıyor! Şaşkına çeviren hırsızlık kamerada

İstanbul Sultanbeyli'de bulunan bir markette rutine dönüşen hırsızlık olayı hem şaşırttı hem de düşündürdü. Her gece aynı saatlerde marketin önüne gelen bir şahıs, bir adet karpuzu kucağına alıp kayıplara karışıyor.

Olayı marketin güvenlik kameralarını incelediğinde fark ettiğini söyleyen market sahibi Erol Aksoy, 1987 yılından bu yana Sultanbeyli’de esnaflık yaptığını ve yaşananlara çok şaşırdığını ifade etti.

"BAŞKA HİÇBİR ŞEYE DOKUNMUYOR"

Aksoy yaşanan bu ilginç durumu şu sözlerle anlattı:

"İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Genç biri her gece saat 02.00-03.00 gibi geliyor. Kameraları izleyince fark ettim. Sadece karpuz alıyor, başka hiçbir şeye dokunmuyor. Sabah dükkanı açarken brandayı kaldırıyorum, bir bakıyorum karpuz eksilmiş. Kamera kayıtlarına bakıyorum, yine aynı şahıs. Her defasında geliyor, bezi kaldırıyor, altından bir karpuz alıp gidiyor. Bunu alışkanlık haline getirmiş. O kadar yıldır bu işi yapıyoruz, ilk kez böyle bir şey görüyorum. Yıllardır ürünleri dışarıda bırakırız, bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık."

HIRSIZI DÜKKANA DAVET ETTİ

Öte yandan market sahibi Aksoy, karpuzları çalan kişiyi dükkanına davet ederek isterse kendisine her gün bir karpuz vereceğini dile getirdi.