10 yıldır garajda bekleyen araca ceza geldi! Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, 10 yıldır garajda atıl vaziyette bekleyen otomobile yüksek sesle müzik dinlendiği gerekçesiyle trafik cezası kesildi. Ceza haberinin basına yansıması üzerine inceleme başlatıldı. Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, para cezasını iptal etti.

Kastamonu merkezde bulunan Saraçlar Mahallesi İstanbul Caddesi'nde, Erkan Ünal'a ait araca yüksek sesle müzik dinlendiği iddiasıyla 993 TL trafik cezası uygulandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, aracını 10 yıldır garajdan çıkarmayan Ünal'a yazılan cezanın basında yer alması üzerine inceleme başlattı. Söz konusu ceza, yapılan inceleme sonucu iptal edildi.

"DEVLETİMİZİN DUYARLILIĞI MUTLU ETTİ"

Erkan Ünal, "Haberin ardından hemen arayıp, konuyu araştırdılar. Cezanın yanlışlıkla yazıldığını ve iptal edileceğini ifade ettiler. Devletimizin bu duyarlılığı beni mutlu etti. İlgi ve hızlı geri dönüş için teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.