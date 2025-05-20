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100 suç kaydı, 94 yıl ceza! Kaçış son buldu, suç makinesi kadın yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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100 suç kaydı, 94 yıl ceza! Kaçış son buldu, suç makinesi kadın yakalandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aksaray'da, 100 ayrı suçtan kaydı bulunan ve hakkında 94 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.G. adlı kadın, polisin teknik ve fiziki takibi sonucu düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Aksaray'da 100 ayrı suçtan kaydı olan ve 94 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, asayiş ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda yıllardır aranan ve yakalanamayan E.G. (51) isimli kadının peşine düşen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

TAM 100 SUÇ KAYDI VAR

Dolandırıcılık, hırsızlık, tehdit, hakaret, basit yaralama, mala zarar verme ve fuhşa teşvik gibi birçok suçun yer aldığı 100 ayrı suç kaydı olan ve 94 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadına yönelik önce teknik takip yaparak kısa sürede yerini belirleyen asayiş ekipleri daha sonra fiziki takip başlattı.

100 suç kaydı, 94 yıl ceza! Kaçış son buldu, suç makinesi kadın yakalandı - 1. Resim

OPERASYONLA YAKALANDI

Yaklaşık 1 hafta süren takiplerin ardından yeterli delile ulaşan asayiş ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Tacin Mahallesi'ndeki saklandığı daireye yönelik operasyon yapan polis, kadını evde yakalayarak gözaltına aldı. 

TUTUKLANDI

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen kadın çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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