106 milyon liralık hareket son buldu! "Olta" ile 12 kişi tutuklandı

106 milyon liralık hareket son buldu! "Olta" ile 12 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır merkezli 9 ilde "Olta" operasyonu gerçekleştirildi. 12 kişi tutuklanırken, MASAK raporuna göre şüphelilere ait hesaplarda 106 milyon TL’lik şüpheli işlem hareketi belirlendi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, şüphelilerin internet sitelerine girerek cep telefonu satmak isteyen kişilerle alıcı gibi irtibata geçtikleri, sözde anlaşma sağladıktan sonra mağdurlara ürünlerini ilandan kaldırttıkları belirlendi.

Ardından aynı ürünü daha düşük fiyata ilana koyarak alıcılardan kapora aldıkları, ürünü almak isteyen kişileri ise gerçek sahibine yönlendirerek kendilerini arkadaş gibi tanıttıkları tespit edildi. Bu yöntemle şüpheliler, hem gerçek satıcıyı hem de alıcıyı mağdur etti.

106 milyon liralık hareket son buldu! "Olta" ile 12 kişi tutuklandı - 1. Resim

26 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENDİ

Elde edilen deliller kapsamında, şüphelilerin hesap hareketleri ve ATM para çekme görüntüleri detaylı şekilde incelenerek, toplam 26 saatlik kamera görüntüsü izlendi.

106 milyon liralık hareket son buldu! "Olta" ile 12 kişi tutuklandı - 2. Resim

12 KİŞİ TUTUKLANDI

MASAK raporuna göre şüphelilere ait hesaplarda 106 milyon TL’lik şüpheli işlem hareketi tespit edilirken, "Sazan Sarmalı" yöntemiyle vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik Diyarbakır merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak "Olta" operasyonu gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 14 şüpheliden 12’si sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "adli kontrol" tedbiri uygulandı.

 

