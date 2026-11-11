11 ilde silah kaçakçılarına büyük operasyon: Adeta cephanelik ele geçirildi

Gaziantep merkezli 11 ilde silah ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı, 21 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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Gaziantep merkezli 11 ilde silah ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon yapıldı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesindeki operasyon çerçevesinde belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

ADETA CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda 21 adet ruhsatsız tabanca, 112 adet fişek, 8 adet şarjör ile çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi. Operasyon sonucunda 17 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Gaziantep Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIGaziantep

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