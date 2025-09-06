Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > 13 yaşındaki kızı evlendirmişler! Damat ve ailesi gözaltında

13 yaşındaki kızı evlendirmişler! Damat ve ailesi gözaltında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
13 yaşındaki kızı evlendirmişler! Damat ve ailesi gözaltında
Çocuk İstismarı, Evlilik, Uyuşturucu, Gözaltı, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da anne Özlem I., katıldığı televizyon programında 13 yaşındaki kızının para karşılığı evlendirildiğini ihbar etmişti. Özlem I.'nın açıklamaları üzerine damat Kamil K. ve ailesi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ATV’de yayınlanan Esra Erol'da programına katılan anne Özlem I.'nın canlı yayında 13 yaşında kızının para karşılığı evlendirildiğini söylemesini ihbar kabul eden İnegöl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

13 yaşındaki kızı evlendirmişler! Damat ve ailesi gözaltında - 1. Resim
13 yaşındaki çocuk gelinin annesi Özlem I.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDILAR

13 yaşındaki kızla evlenen Kamil K. ile damadın babası Emrah ve annesi Elvan K.'nin gözaltına alındığı bildirildi. Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen 3 şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İnternetten aldığı şampuan hayatını kararttı! “Gözlerimi kaybedeceğim diye korktum”Eczanelerde yapılacak, direkt sisteme taşınacak! Sağlıkta yeni dönem başlıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eyüpsultan'da korkunç kaza! Direğe çarpan araç kağıt gibi katlandı - 3. SayfaDireğe çarpan araç kağıt gibi katlandı‘Selamlaşma’ kazayla bitti! Kuryelerin çarpıştığı anlar saniye saniye kamerada… - 3. Sayfa‘Selamlaşma’ kazayla bitti!İstanbul'da sağanak kaza getirdi! İETT otobüsü kaldırıma çıktı - 3. Sayfaİstanbul'da sağanak kaza getirdi! Otobüs kaldırıma çıktıNevşehir'de feci kaza! 4'ü çocuk 14 yaralı var - 3. SayfaNevşehir'de feci kaza! 4'ü çocuk 14 yaralı varKomşuları kokudan rahatsız olunca acı gerçek ortaya çıktı - 3. SayfaKomşuları kokudan rahatsız olunca acı gerçek ortaya çıktıİzmir'de düzensiz göçmen operasyonu: 103 kişi yakalandı - 3. Sayfaİzmir'de düzensiz göçmen operasyonu: 103 kişi yakalandı
Sonraki Haber Yükleniyor...