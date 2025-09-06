13 yaşındaki kızı evlendirmişler! Damat ve ailesi gözaltında
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bursa'da anne Özlem I., katıldığı televizyon programında 13 yaşındaki kızının para karşılığı evlendirildiğini ihbar etmişti. Özlem I.'nın açıklamaları üzerine damat Kamil K. ve ailesi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
ATV’de yayınlanan Esra Erol'da programına katılan anne Özlem I.'nın canlı yayında 13 yaşında kızının para karşılığı evlendirildiğini söylemesini ihbar kabul eden İnegöl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDILAR
13 yaşındaki kızla evlenen Kamil K. ile damadın babası Emrah ve annesi Elvan K.'nin gözaltına alındığı bildirildi. Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen 3 şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
