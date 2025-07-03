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Gelin ve damadın en güzel günü kabusa döndü! Koca adamlar çocuk yüzünden...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Düğün, Bursa, Çocuk, Gelin, Tartışma, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da bir düğünde çocuk meselesi yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Düğün salonu savaş meydanına dönerken, gelin ve damat da sinir krizi geçirdi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde düzenlenen bir düğün töreninde çocuk meselesi yüzünden iki kişi arasında sözlü tartışma çıktı.

MUTLU GÜNLERİ KABUSA DÖNDÜ

Çıkan tartışma kısa sürede büyüyünce taraflar bir anda kavgaya tutuştu. Gelin ve damadın en mutlu günü yerini kavgaya bırakırken, davetliler panik dolu anlar yaşadı.

Yaşanan kavgayı düğüne gelen misafirler güçlükle ayırırken, o anlar amatör kameraya anbean yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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