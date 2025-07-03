Gelin ve damadın en güzel günü kabusa döndü! Koca adamlar çocuk yüzünden...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 3 Temmuz 2025 10:44 - Güncelleme: 3 Temmuz 2025 10:52 - Güncelleme:

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Bursa'da bir düğünde çocuk meselesi yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Düğün salonu savaş meydanına dönerken, gelin ve damat da sinir krizi geçirdi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde düzenlenen bir düğün töreninde çocuk meselesi yüzünden iki kişi arasında sözlü tartışma çıktı. İlgili Haber Bilecik'te silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti MUTLU GÜNLERİ KABUSA DÖNDÜ Çıkan tartışma kısa sürede büyüyünce taraflar bir anda kavgaya tutuştu. Gelin ve damadın en mutlu günü yerini kavgaya bırakırken, davetliler panik dolu anlar yaşadı. İlgili Haber Bursa'da kan donduran olay! Savcıyla görüşmek için yeğenini öldürdü Yaşanan kavgayı düğüne gelen misafirler güçlükle ayırırken, o anlar amatör kameraya anbean yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş