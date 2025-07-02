Bilecik'te silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Günyurdu köyünde Ogün A. ile Gazi U. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Gazi U, Ogün A'ya tabancayla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Ogün A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekipleri, olay yerinden otomobiliyle kaçan şüpheli Gazi U'yu yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir