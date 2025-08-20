Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gelin damadın hevesi küçük kızın felaketi oldu! Düğün şovu 8 yaşındaki çocuğu yoğun bakımlık etti

Gelin damadın hevesi küçük kızın felaketi oldu! Düğün şovu 8 yaşındaki çocuğu yoğun bakımlık etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gelin damadın hevesi küçük kızın felaketi oldu! Düğün şovu 8 yaşındaki çocuğu yoğun bakımlık etti
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Nevşehir’de düzenlenen bir düğünde sahne şovu Elif Simay Tiftik için felakete sebep oldu. Şov sırasında kullanılan sıvı azot, 8 yaşındaki çocuğun üzerine döküldü. Vücudunun yüzde 16’sı donan küçük kız, 19 gün yoğun bakımda kaldı, 7 operasyon geçirdi. Kendine gelen küçük kız o anları anlattı.

27 Temmuz’da Avanos’ta yaşanan bir olay düğün salonlarındaki potansiyel tehlikelerden biri daha gözler önüne serdi. 

Ailesiyle birlikte yakınlarının düğününe katılan 8 yaşındaki Elif Simay Tiftik, salonda arkadaşlarıyla oynarken, sis ve bulut gösterisi için kullanılan kuru buz makinesinden çıkan buharın yanına gitti.

Gelin damadın hevesi küçük kızın felaketi oldu! Düğün şovu 8 yaşındaki çocuğu yoğun bakımlık etti - 1. Resim
Düğünlerde bulut efekti için kullanılan sis ve buhar şovu.

Güvenlik önlemi alınmadan yapılan gösteri sırasında makineden fışkıran sıvı azot küçük kıza sıçradı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Elbiseleri vücuduna yapışan Elif’in vücudunda 2. derece yanıklar oluştu.

Ailesi tarafından önce Avanos Hastanesi’ne götürülen Elif, ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Gelin damadın hevesi küçük kızın felaketi oldu! Düğün şovu 8 yaşındaki çocuğu yoğun bakımlık etti - 2. Resim

Buradaki ilk müdahalenin ardından Ankara’ya gönderilen küçük kız, yoğun bakımda tedavi gördü ve 7 kere ameliyata girdi.

Anne Necla Tiftik, "Düğüne yeni gelmiştik, gelin ve damat sahneye çıkınca bir anda ortalık buhar oldu. O sırada kızımın yandığını fark ettik. 19 gün yoğun bakımda yattı, 7 operasyon geçirdi" dedi.

"BİR DAHA DÜĞÜNE GİTMEK İSTEMİYORUM"

Baba Yusuf Tiftik ise "Çocuklar salonda oynuyordu, cihazdan çıkan soğuk buhar aniden fışkırdı. Kızım yanıyorum diye bağırarak yanıma geldi. Ne bir uyarı vardı, ne de güvenlik şeridi. İşletmeden ve cihazı bilinçsizce kullanan kişiden şikayetçi olduk" ifadelerini kullandı.

Gelin damadın hevesi küçük kızın felaketi oldu! Düğün şovu 8 yaşındaki çocuğu yoğun bakımlık etti - 3. Resim

Küçük Elif de yaşadığı korkuyu şu sözlerle dile getirdi:

"Ben oynarken çıkan buhara elimi uzatmıştım. Birkaç saniye sonra cihazın yanından su gelmeye başladı. Kıyafetlerim vücuduma yapıştı. Tedavi sürecim çok zor geçti. Bir daha düğüne gitmek istemiyorum."

Gelin damadın hevesi küçük kızın felaketi oldu! Düğün şovu 8 yaşındaki çocuğu yoğun bakımlık etti - 4. Resim

Gelin damadın hevesi küçük kızın felaketi oldu! Düğün şovu 8 yaşındaki çocuğu yoğun bakımlık etti - 5. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Blackpink Rose öldü mü? Ölüm iddialarıyla gündeme geldi
