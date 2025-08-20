Gelin damadın hevesi küçük kızın felaketi oldu! Düğün şovu 8 yaşındaki çocuğu yoğun bakımlık etti

27 Temmuz’da Avanos’ta yaşanan bir olay düğün salonlarındaki potansiyel tehlikelerden biri daha gözler önüne serdi.

Ailesiyle birlikte yakınlarının düğününe katılan 8 yaşındaki Elif Simay Tiftik, salonda arkadaşlarıyla oynarken, sis ve bulut gösterisi için kullanılan kuru buz makinesinden çıkan buharın yanına gitti.

Düğünlerde bulut efekti için kullanılan sis ve buhar şovu.

Güvenlik önlemi alınmadan yapılan gösteri sırasında makineden fışkıran sıvı azot küçük kıza sıçradı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Elbiseleri vücuduna yapışan Elif’in vücudunda 2. derece yanıklar oluştu.

Ailesi tarafından önce Avanos Hastanesi’ne götürülen Elif, ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Ankara’ya gönderilen küçük kız, yoğun bakımda tedavi gördü ve 7 kere ameliyata girdi.

Anne Necla Tiftik, "Düğüne yeni gelmiştik, gelin ve damat sahneye çıkınca bir anda ortalık buhar oldu. O sırada kızımın yandığını fark ettik. 19 gün yoğun bakımda yattı, 7 operasyon geçirdi" dedi.

"BİR DAHA DÜĞÜNE GİTMEK İSTEMİYORUM"

Baba Yusuf Tiftik ise "Çocuklar salonda oynuyordu, cihazdan çıkan soğuk buhar aniden fışkırdı. Kızım yanıyorum diye bağırarak yanıma geldi. Ne bir uyarı vardı, ne de güvenlik şeridi. İşletmeden ve cihazı bilinçsizce kullanan kişiden şikayetçi olduk" ifadelerini kullandı.

Küçük Elif de yaşadığı korkuyu şu sözlerle dile getirdi:

"Ben oynarken çıkan buhara elimi uzatmıştım. Birkaç saniye sonra cihazın yanından su gelmeye başladı. Kıyafetlerim vücuduma yapıştı. Tedavi sürecim çok zor geçti. Bir daha düğüne gitmek istemiyorum."