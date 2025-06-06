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14 yaşındaki kolsuz sürücü dehşet saçtı! Bir kişi canından oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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14 yaşındaki kolsuz sürücü dehşet saçtı! Bir kişi canından oldu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da meydana gelen feci kazada 44 yaşındaki bir adam canından oldu. Geçen sene sağ kolunu kaptırdığı makinede kaybeden 14 yaşındaki çocuk ve arkadaşlarının araba ile gezintileri korku filmleri gibi son buldu.

Kaza saat 23.30 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

14 yaşındaki kolsuz sürücü dehşet saçtı! Bir kişi canından oldu - 1. Resim

GEÇEN YIL KOLUNU KAYBETTİ!

Ehliyetsiz ve geçtiğimiz yıl makineye sıkıştırması sonucu sağ kolunu kaybeden Muhammed Y. (14) yönetimindeki 16 BNN 523 plakalı otomobil, karayolundan karşıya geçmeye çalışan 44 yaşındaki Mustafa Akkale'ye çarpıp 60 metre sürükledi.

14 yaşındaki kolsuz sürücü dehşet saçtı! Bir kişi canından oldu - 2. Resim

Yere düşen adam feci şekilde can verdi. Sürücü hızla olay yerinden kaçtı.

14 yaşındaki kolsuz sürücü dehşet saçtı! Bir kişi canından oldu - 3. Resim

OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTILAR

Polis ekipleri Akkale'ye çarpan aracı olay yerinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki arsada terk edilmiş halde buldu. Polis ekipleri yaya olarak kaçan sürücü, arkadaşları Melih K.(15) ve Bülent E.(14)'yi kovalamaca sonucu yakaladı. Yakalanan şahıslar hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

14 yaşındaki kolsuz sürücü dehşet saçtı! Bir kişi canından oldu - 4. Resim
Ölen adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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