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Bayram yolunda zincirleme kaza: Yaralılar arasında çocuklar da var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bayram yolunda zincirleme kaza: Yaralılar arasında çocuklar da var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Halil Kayırmaz'ın (34) idaresindeki 09 RY 727 plakalı otomobil, Levent Bilgiç (46) yönetimindeki 45 HH 677 plakalı hafif ticari araç, Züleyha Çelikateş'in (46) kullandığı 35 CGU 078 plakalı otomobil ve Ali Ermin'in (64) idaresindeki 35 BZP 432 plakalı otomobil, İzmir-Ankara kara yolu Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı'nda çarpıştı.

Bayram yolunda zincirleme kaza: Yaralılar arasında çocuklar da var - 1. Resim

7 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Halil Kayırmaz, Meral Bilgiç (42), Gülşah Mercan (39), Gülsüm Kayırmaz (34), Aybars Kayırmaz (2), Anıl Bilgiç (11) ve Kadriye Nur Bilgiç (18) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Turgutlu'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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