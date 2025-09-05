Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > 17 yaşındaki Yağız Yıldız’ın acı sonu… Staj yaparken can verdi

17 yaşındaki Yağız Yıldız’ın acı sonu… Staj yaparken can verdi

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) A.Ş'de meydana gelen iş kazasında stajyer öğrenci Yağız Yıldız hayatını kaybetti. Yıldız’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay KARDEMİR’deki Kontinü Kütük Haddehanesinde meydana geldi. 

HURDA MAKİNESİ ÜZERİNE DEVRİLDİ

KARDEMİR A.Ş ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan proje kapsamında Mesleki Eğitim Merkezi 11. sınıf öğrencisi Yağız Yıldız staj gördüğü sırada hurda sarma makinesinin üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. 

YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yıldız Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan genç ambulansla hastaneye götürülürken yolda tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

