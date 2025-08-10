Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
180 liralık kantar ücretine sinirlendi, dehşet saçtı

180 liralık kantar ücretine sinirlendi, dehşet saçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de 180 TL'lik kantar ücretine sinirlenen tır sahibi, çalışanı pompalı tüfekle yaraladı. Saldırganı yakalama çalışması sürüyor.

İzmir'in Bornova ilçesi Egemenlik Mahallesinde tır sahibi, adeta dehşet saçtı. İddiaya göre, olaydan iki gün önce Aşkın K.'ye ait tır, kantarda tartım yaptırdı. Tartım ücreti olarak 180 TL istenince, şoför yanında para olmadığını söyleyerek ertesi gün getireceğini belirtti.

180 liralık kantar ücretine sinirlendi, dehşet saçtı - 1. Resim

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Daha sonra şoförün kantar ödemesini yaptığı günün gecesinde kantar ücretinin alınmasına sinirlenen tırın sahibi Aşkın K., çalışanı A.M.R. ile birlikte iş yerine geldi. Burada tartıştığı görevli Mehmet Ali Erdan’a (70) pompalı tüfekle ateş açtı.

Önündeki demir korkuluk ve koluyla göğsünü kapatmaya çalışan Erdan, kolundan kırık ve vücudundan saçmalar ile yaralandı. Erdan, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan Aşkın K.’nin ise yakalanma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

