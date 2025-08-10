180 liralık kantar ücretine sinirlendi, dehşet saçtı

İzmir'in Bornova ilçesi Egemenlik Mahallesinde tır sahibi, adeta dehşet saçtı. İddiaya göre, olaydan iki gün önce Aşkın K.'ye ait tır, kantarda tartım yaptırdı. Tartım ücreti olarak 180 TL istenince, şoför yanında para olmadığını söyleyerek ertesi gün getireceğini belirtti.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Daha sonra şoförün kantar ödemesini yaptığı günün gecesinde kantar ücretinin alınmasına sinirlenen tırın sahibi Aşkın K., çalışanı A.M.R. ile birlikte iş yerine geldi. Burada tartıştığı görevli Mehmet Ali Erdan’a (70) pompalı tüfekle ateş açtı.

Önündeki demir korkuluk ve koluyla göğsünü kapatmaya çalışan Erdan, kolundan kırık ve vücudundan saçmalar ile yaralandı. Erdan, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan Aşkın K.’nin ise yakalanma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.