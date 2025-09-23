Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Aydın'da 25 yıllık abla vahşeti! 2 aylık kardeşini öldürdüğü ortaya çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
3. Sayfa Haberleri

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 25 yıl önce 2 aylık kardeşini öldürdüğü ortaya çıkan kadın yakalandı.

Aydın'da 25 yıl önce yaşanan olay kan dondurdu. 

2 AYLIKKEN ABLASI ÖLDÜRMÜŞ

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2000 yılında 2 aylık G.İ isimli bebeğin ablası D.İ. (38) tarafından öldürüldüğü ihbarı üzerine çalışma yürüttü. Şüphelinin yakın çevresiyle de görüşen polis, D.İ'yi gözaltına aldı.

2 aylık kardeşini öldüren abla: 25 yıl sonra yakalandı - 1. Resim

YASTIKLA BOĞMUŞ

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen D.İ'nin ifadesinde, 13 yaşındayken mevsimlik işçi olarak gittikleri Balıkesir'de annesinin kendisini sık sık azarladığını, bakması için kendisine bırakılan kardeşini, ağlaması üzerine annesine kızgınlığı nedeniyle yastıkla boğduğunu söylediği öğrenildi.

Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

