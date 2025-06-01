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2 çocuğuyla trafikteki kadına saldırı! O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Maltepe sahil yolunda meydana gelen olayda arabada 2 çocuğu bulunan ve sola dönüş yapmak için duran kadın sürücü, bir başka sürücü tarafından saldırıya uğradı. O anlar kadının cep telefonuyla görüntülendi.

Maltepe sahil yolunda 29 Mayıs Perşembe günü saat 18.00 sıralarında sola dönüş yapmak için ikinci sırayı oluşturan kadın sürücü, beklediği anda arkasındaki aracın sürücüsü art arda kornaya basarak el kol hareketleri yaptı.

TRAFİKTE KORKU DOLU ANLAR

Sonrasında aracından inerek kadın sürücünün yanına gelen şahıs, bağırmaya ve hakaret etmeye başladı. Kadının elindeki telefonu da alan saldırgan daha sonra telefonu kadının yüzüne fırlattı.

O anlar saldırıya uğrayan kadının cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde kadının yanında bulunan 2 çocuğun da olay sırasında panik yaşadığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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