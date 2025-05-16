2 yaşındaki çocuk tırmandığı demir korkuluklardan aşağıya düştü!
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Tekirdağ Çorlu'da oturdukları evin balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk hastanelik oldu. Çocuğun birinci katta bulunan evlerindeki demir korkuluklara tırmandığı öğrenildi.
Şeyh Sinan Mahallesi Arif Kalfa Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. 1'nci katındaki evin balkonuna çıkan 2 yaşındaki T.K., tırmandığı demir korkuluklardan zemine düştü.
Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yaralı çocuk, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş