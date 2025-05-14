Tekirdağ'da dehşete düşüren cinayet! Bir genç babası tarafından kurşuna dizildi...

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde baba ile oğul arasında yaşanan silahlı çatışmada, 22 yaşındaki oğul hayatını kaybetti.

Olay, Kapaklı Yunus Emre Mahallesi Yavuz Selim Sokak’taki bir sitede meydana geldi. 22 yaşındaki H.Ş., aralarında husumet olan babası ile tartışmaya girdi. Tartışmadan bir süre sonra aynı adrese motosikletle gelen H.Ş. silahla babasının bulunduğu daireye ateş etti. Baba N.Ş. de evde bulunan pompalı tüfekle oğluna balkondan kurşun yağdırdı. Vücuduna çok sayıda saçma isabet eden H.Ş. ağır yaralandı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ

İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Ağır yaralı H.Ş. önce Kapaklı sonra da Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne sevk edildi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Baba N.Ş. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.