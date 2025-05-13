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Lise bahçesinde katledilmişti: Gülden Coni cinayetinde her detay kahretti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Lise bahçesinde katledilmişti: Gülden Coni cinayetinde her detay kahretti
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Edirne'de lise öğrencisi Gülden Coni'yi okul bahçesinde öldüren 15 yaşındaki E.A.'nın cinayetten bir gün önce genç kızın arkadaşı ile tartıştığı ve ailesiyle tehdit ettiği ortaya çıktı. Gülden'i 30 bıçak darbesiyle katleden katilin 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istendi.

Vahşet geçtiğimiz aylarda Edirne'de bir lise bahçesinde yaşandı. 16 yaşındaki Gülden Coni, 15 yaşındaki E.A. tarafından öldürüldü. Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianame, Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. 

İddianamede, cinayetin işlendiği günden bir gün önce E.A'nın Gülden Coni'nin arkadaşı ile tartıştığı, ailesiyle bu kişinin evine giderek tehditlerde bulunduğu, ardından Coni'ye buluşma teklif ettiği belirtildi.

Lise bahçesinde katledilmişti: Gülden Coni cinayetinde her detay kahretti - 1. Resim

30 KEZ BIÇAKLAMIŞ!

Olay günü Gülden Coni ile buluşan E.A'nın Edirne Endüstri Meslek Lisesi'nin arka kısmındaki torna tesviye atölyesi çevresine gittiği, burada yaklaşık bir saat süren konuşmanın ardından yanında getirdiği bıçakla Gülden'i 30 kez bıçakladığı belirtilen iddianamede, üç bıçak darbesinin öldürücü nitelikte olduğu kaydedildi.

E.A'nın cinayeti işledikten sonra maktulün cep telefonunu alarak olay yerinden ayrıldığı, kıyafetlerini değiştirip telefonu kırdığı ve daha sonra babasının motosikletiyle çalıştığı berber dükkanına gittiği bilgisine yer verilen iddianamede, cinayetin ardından tutuklanan E.A'nın "çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Lise bahçesinde katledilmişti: Gülden Coni cinayetinde her detay kahretti - 2. Resim

Coni ailesinin avukatı Çağrı Muştu, yaptığı yazılı açıklamada, hazırlanan iddianamenin Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildiğini belirtti.

Lise bahçesinde katledilmişti: Gülden Coni cinayetinde her detay kahretti - 3. Resim

Muştu, adaletin bir an evvel tecelli etmesini istediklerini ve sanığın yargılama sonucu cezalandırılması için gerekeni yapacaklarını ifade etti.

Lise bahçesinde katledilmişti: Gülden Coni cinayetinde her detay kahretti - 4. Resim

OLAYIN GEÇMİŞİ

Edirne Çavuşbey Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde 5 Nisan'da hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 16 yaşındaki Gülden Coni'nin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirlemiş, katil zanlısı 15 yaşındaki E.A. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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