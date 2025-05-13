Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 çocuğun iddianamesi hazır!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 suça sürüklenen çocuk hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede 5 suça sürüklenen çocuğun ‘birden fazla kişi ile zincirleme şekilde birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit’ ve ‘suçu ve suçluyu övme’ suçlarından cezalandırılmaları istendi.

Kadıköy'de Salı Pazarı'nda katledilen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 suça sürüklenen çocuk hakkında soruşturma tamamlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 8 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen olay anlatıldı. 5 suça sürüklenen çocuk hakkında düzenlenen iddianamede, müştekiler Yasemin Akıncılar Minguzzi ve Andrea Minguzzi'nin oğulları Mattia Ahmet Minguzzi'nin 24 Ocak 2025 tarihinde Kadıköy pazar yerinde B.B. ve U.B. isimli şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü anlatıldı.

TEHDİTLERİ İDDİANAMEYE GİRDİ

İddianamede ilk duruşma tarihinden kısa bir süre önce başlayıp sistematik ve ısrarlı bir şekilde devam ederek müştekilere hitaben sosyal medya hesaplarından silah fotoğrafları ile "7 gün sonra öyle şeyler yapacağız ki adımızı namımızı asla unutmayacaksınız sokaklara çıkmaya g yemeyecek", "Son 6 gün cehennem yaşatacağız size", "Ulan aptal o.ç.ları ben sizin gibi geri zekalı mıyım plaka çalıntı, motor çalıntı istediğiniz yere şikayet edin bulamazsınız az kaldı mahkemeye görüşeceğiz", "Tek icraatınız laf, icraatsızsınız benim veya dostlarımın icraatları ortada kaybedecek hiçbir şeyimiz yok aklınıza gelebilecek her şeyi yaparız", "B. tek değil yakında öyle şeyler yapacağız ki bunlar insan mı diye kuşkulanacaksınız", "Soğuk bir gece, gözü dönmüş iki kişi ve alınacak tonla intikam" şeklinde tehdit içerikli mesajlar gönderildiği ve müştekilerin etiketlenerek paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Müştekilerin tehdit üzerine şikayetçi olduğu da hazırlanan iddianamede kaydedildi.

ÖZÜR MESAJI ATTILAR

İddianamede 6 Nisan günü müşteki Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin cep telefonuna "Yasemin abla günaydın, hayırlı günler ben Kaan. Ben Bedirhan K.'nin arkadaşıyım sizi daha önce tehdit edenlerden birisi bundan dolayı sizden özür dilemişti pişman olduğunu söyledi helallik istiyor arkadaşım affedecek misin" şeklinde mesaj atıldığı ifade edildi.

Emniyet ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu mesajın geldiği numaranın suça sürüklenen çocuk M.G. tarafından kullanıldığı tespit edildi. Öte yandan yapılan çalışmalar kapsamında tehdit mesajlarının geldiği sosyal medya hesabının suça sürüklenen çocuk M.G. tarafından kullanıldığı da belirlendi. İfadesi alınan suça sürüklenen çocuk M.G.'nin tehdit mesajları attığını kabul ettiğine de iddianame yer verildi.

Bir diğer suça sürüklenen çocuk E.K.'nin ise U.B. isimli şahsın fotoğraflarını paylaşarak "Cezaevi acıdır meyvesi tatlıdır sabretmekte aslanın..., aslan kardeşim sen de istemezdin böyle olsun" şeklinde paylaşımda bulunduğu iddianamede kaydedildi. Hazırlanan iddianamede suça sürüklenen çocuk A.D.'nin yapılan paylaşımların altına "Elbet aslan kardeşim benim" şeklinde yorum yaptığı, suça sürüklenen çocuk H.E.A.'nın ise U.B.'nin fotoğrafını paylaşarak "Gülüşüne kurban elbet" şeklinde paylaşımda bulunduğu iddianamede açıklandı.

Hazırlanan iddianamede bir diğer suça sürüklenen çocuk K.G.'nin B.B. hakkında yapılan paylaşımın altına "Elbet aslan kardeşim benim" şeklinde yorum yaptığı da aktarıldı. İfadeleri alınan suça sürüklenen çocukların söz konusu paylaşımları ve yorumları yaptıklarını kabul ederek amaçlarının suç işlemek olmadığını belirttiklerine iddianamede yer verildi.

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İddianamede suça sürüklenen çocukların kendi aralarında ve Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti failleri U.B. ve B.B. ile bağlantı bulunduğu belirtilerek "Öldürme eyleminin ülke gündeminde büyük yankı uyandırdığı ve infial oluşturduğu, suça sürüklenen çocukların bulunduğu yaş aralığındaki gençler tarafından sosyal medyanın etkin bir şekilde kullanıldığı, bu bağlamda öldürme olayı failleri ile olan ilişkileri ve bu olaya ilişkin birçok haber ve paylaşım yapılmasına rağmen destek niteliğinde paylaşım ve yorumlarda bulundukları, tehdit eylemleri ile asıl faile psikolojik açıdan destek oldukları" ifadelerine yer verildi.

İŞTE İSTENEN CEZALAR

Hazırlanan iddianamede suça sürüklenen çocuklar H.E.A., E.K., A.S.D. ve K.G. ve M.G. hakkında yaş küçüklüğü maddesinden indirim uygulanarak ‘zincirleme şekilde silahla birden fazla kişi ile tehdit' suçundan 1 yıl 8 aydan 5 yıl 10 aya kadar, ‘suçu ve suçluyu övme' suçundan ise 1 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.

Kabul edilen iddianame kapsamında suça sürüklenen çocukların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.