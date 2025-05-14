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Nevşehir'de acı olay! Balkondan düşen kadın can verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Nevşehir&#039;de acı olay! Balkondan düşen kadın can verdi
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Nevşehir'de yaşadığı apartman dairesinin balkonundan düşen 35 yaşındaki İpek Ö. hayatını kaybetti.

Nevşehir merkeze bağlı 350 Evler Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı'ndaki bir apartmanın 4'ncü katındaki dairede ikamet eden İpek Ö. (35) balkondan düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis olay yerini güvenlik şeridiyle kapattı. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İpek Ö'nün cesedi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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