25 yaşındaki Eylem'in feci sonu! Birlikte yaşadığı adam yaptı...

Kaynak: Anadolu Ajansı 14 Temmuz 2025 08:42 - Güncelleme: 14 Temmuz 2025 08:53 - Güncelleme:

Cinayet, Malatya, Konteyner Kent, Yeşilyurt, Haber

Malatya'da Konteyner Kent'te korkunç bir cinayet işlendi. 2 çocuk annesi genç kadın dini nikahlı eşi tarafından 20 bıçak darbesi ile öldürüldü.

Olay Yeşilyurt ilçesinde bağlı Samanköy Konteyner Kent'te yaşandı. 25 yaşındaki Eylem Y., birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi ile tartışmaya başladı. Şiddetini arttıran tartışma kavgaya dönüştü, öfkeli adam kadını bıçaklamaya başladı. KOMŞULAR İHBAR ETTİ Çığlık seslerini duyan çevredekiler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. 20 YERİNDEN BIÇAKLANDI Sağlıkçılar 20 yerinden bıçaklandığı öğrenilen talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede can verdi. GERİDE 2 ÇOCUK BIRAKTI Eylem'in iki çocuğunun olduğu öğrenilirken, polis cinayetin ardından kaçan Ö.Y'yi yakalayarak gözaltına aldı. İlgili Haber Aydın'da korkunç olay! Kar maskeli şahıs, 16 yaşındaki çocuğu başından bıçakladı Kocaeli'deki dehşette sıcak gelişme! Kurtulan kardeşlerden biri ortaya çıkarmıştı...

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş