25 yaşındaki Eylem'in feci sonu! Birlikte yaşadığı adam yaptı...
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Malatya'da Konteyner Kent'te korkunç bir cinayet işlendi. 2 çocuk annesi genç kadın dini nikahlı eşi tarafından 20 bıçak darbesi ile öldürüldü.
Olay Yeşilyurt ilçesinde bağlı Samanköy Konteyner Kent'te yaşandı. 25 yaşındaki Eylem Y., birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi ile tartışmaya başladı. Şiddetini arttıran tartışma kavgaya dönüştü, öfkeli adam kadını bıçaklamaya başladı.
KOMŞULAR İHBAR ETTİ
Çığlık seslerini duyan çevredekiler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.
20 YERİNDEN BIÇAKLANDI
Sağlıkçılar 20 yerinden bıçaklandığı öğrenilen talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede can verdi.
GERİDE 2 ÇOCUK BIRAKTI
Eylem'in iki çocuğunun olduğu öğrenilirken, polis cinayetin ardından kaçan Ö.Y'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş