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25 yaşındaki Eylem'in feci sonu! Birlikte yaşadığı adam yaptı...

Kaynak: Anadolu Ajansı
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25 yaşındaki Eylem&#039;in feci sonu! Birlikte yaşadığı adam yaptı...
Cinayet, Malatya, Konteyner Kent, Yeşilyurt, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

 Malatya'da Konteyner Kent'te korkunç bir cinayet işlendi. 2 çocuk annesi genç kadın dini nikahlı eşi tarafından 20 bıçak darbesi ile öldürüldü.

Olay Yeşilyurt ilçesinde bağlı Samanköy Konteyner Kent'te yaşandı. 25 yaşındaki Eylem Y., birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi ile tartışmaya başladı. Şiddetini arttıran tartışma kavgaya dönüştü, öfkeli adam kadını bıçaklamaya başladı. 

KOMŞULAR İHBAR ETTİ

Çığlık seslerini duyan çevredekiler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. 

20 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Sağlıkçılar 20 yerinden bıçaklandığı öğrenilen talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede can verdi. 

GERİDE 2 ÇOCUK BIRAKTI

Eylem'in iki çocuğunun olduğu öğrenilirken, polis cinayetin ardından kaçan Ö.Y'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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