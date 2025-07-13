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Aydın'da korkunç olay! Kar maskeli şahıs, 16 yaşındaki çocuğu başından bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Aydın&#039;da korkunç olay! Kar maskeli şahıs, 16 yaşındaki çocuğu başından bıçakladı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın'ın Efeler ilçesinde kar maskeli olduğu iddia edilen bir şahıs, 16 yaşındaki A.A.'yı başından bıçakladı. Çocuk ağır yaralanırken, kaçan şahıs her yerde aranıyor.

Zafer Mahallesi Pınarbaşı Mesire Alanı içerisinde kar maskesi taktığı iddia edilen bir şahıs, A.A. (16) isimli çocuğa henüz bilinmeyen bir nedenle saldırdı. Boğuşma esnasında çocuğu başından bıçakla ağır yaralayan şahıs olay yerinden hızla uzaklaşırken olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ÇOCUK AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahalesini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

SALDIRGAN, KIZ KARDEŞİ İLE BİRLİKTE YAKALANDI

Polis ekipleri görgü tanıklarının ifadeleri ve çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi doğrultusunda yaptıkları araştırmada kar maskeli şahsı ve birlikte kaçtığı belirlenen kadın şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde kısa süre içerisinde kar maskeli şahıs E.Ç. ile kız kardeşi olduğu öğrenilen D.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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