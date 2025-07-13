Aslan saldırısına uğrayan Süleyman Kır taburcu oldu: Sinek ısırmasın dedim aslan ısırdı...

Antalya'da hayvan parkındaki kafesten kaçan aslanın saldırısına uğrayan Süleyman Kır taburcu oldu. Kendisine saldıran aslana hakkını helal ettiğini söyleyen Kır, "Sivrisinek ısırmasın diye üstümü battaniye ile örtmüştüm. Battaniyeyi kaldırdığımda aslan gördüm. Ayaklarımı ısırdı. Bir pençe atıyordu, bir ısırıyordu" dedi.

İlginç olay geçen hafta Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşandı. Ilıca Mahallesi D-400 kara yolu üzerindeki hayvan parkında bulunan Zeus isimli aslan kafesinden firar etti. İhbar üzerine çok sayıda ekip aslanı aramaya başladı.

FISTIK BAHÇESİNDE UYUYORDU

Aslan Zeus'un ilk durağı kaçtığı parka 800 metre mesafede olan fıstık bahçesi oldu. Çiftçi Süleyman Kır tarlasında uyurken saldırıya uğradı. İkili arasında karşılıklı mücadele başladı, sonrasında Zeus ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kır, önce Manavgat Devlet Hastanesine, ardından da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

"VÜCUDUMDA SAYISIZ DİKİŞ VAR"

Süleyman Kır 5 günlük tedavisinin ardından hastaneden taburcu oldu. Aslanla yaşadığı o anları tekrar paylaşan Kır, "Dünyada bu da başımıza geldi. Vücudumda saymakla bitmez dikiş izleri var. Ömrüm 41 yıl Toros dağlarında hayvan otlatmakla geçti. Hiçbir vahşi hayvanla karşılaşmadım. Manavgat'ın ovasında vahşi hayvanla karşılaştık. 4 yıl önce hayvancılığı bırakıp tarıma başlamıştım ve yer fıstığı ekmiştim. Onları suladıktan sonra biraz yatıp dinlenmek istedik.

"SİNEK ISIRMASIN DEDİM ASLAN ISIRDI"

Hanım, ‘Süleyman ayağımızın yanında yabancı bir cisim var, şuna bir bak' dedi. Üstümüzde de sivrisinekten korunmak için battaniye vardı. Onu kaldırdığımda aslan olduğunu fark ettim. Hemen üzerime atladı. Mücadele ettik. Ayaklarımı ısırdı. Boynunun kıllı yerlerinden tuttum. En son boğazıma sarıldı, ben de onun boğazını gırtlakladım. Sonra aslan 10 metre uzaklaştı.

Korku filmlerindeki gibiydi. Daha sonra askerler geldi. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi, aslan zaten düşündürecek zaman da bırakmadı. Dişleri büyüktü, bir pençe atıyordu bir ısırıyordu" dedi.

"ASLANA HAKKIMI HELAL EDİYORUM"

Yaşananlar sonrası aslana hakkını helal ettiğini söyleyen Kır, "Aslana hakkımı helal ederim. Art niyetli olan insanlara helal etmem. Aslanın bir suçu yok" diyerek olayda ihmali olanlara karşı tepkisinin olduğunu dile getirdi. Kır bu konuda hukuki süreç başlatacağını da sözlerine ekleyip, sorumluların cezasını çekmesi gerektiğini vurguladı.