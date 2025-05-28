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3 gündür haber yok! Şanlıurfa Ahmet Ali için seferber oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğu bulmak için başlatılan arama çalışmaları 3. gününde sürüyor. 13 yaşındaki Ahmet Ali'nin izine rastlayan olmadı.

Haliliye ilçesine bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi civarında Suriye uyruklu Ahmet Ali'nin (13), önceki gün sulama kanalına girmesinin ardından gece ara verilen arama çalışmalarına sabah yeniden başlandı.

3 gündür haber yok! Şanlıurfa Ahmet Ali için seferber oldu - 1. Resim

ARAMA ÇALIŞMALARINA ÇOK SAYIDA EKİP KATILDI

Geniş bir alanda süren çalışmalarda, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve AFAD ekipleri görev alıyor.

Kırsal Şeyhçoban Mahallesi civarında önceki gün sulama kanalına giren Suriye uyruklu Ahmet Ali akıntıya kapılmış, durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve AFAD ekipleri sevk edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı

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