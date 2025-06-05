3 gündür haber yok! Trabzon Hüseyin Aydın için seferber oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı 5 Haziran 2025 10:28 - Güncelleme: 5 Haziran 2025 11:14 - Güncelleme:

Trabzon'da iki gün önce yağışı havanın ardından kaybolan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın'dan henüz bir haber yok. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, arama çalışmalarına dron desteği de verildi.

Akçaabat ilçesine bağlı Uçarsu Mahallesi'nde 3 Haziran'daki etkili yağışın ardından kaybolan Hüseyin Aydın için başlatılan arama çalışmaları 2 bölgede devam ediyor. İlgili Haber Kayıp yaşlı adam 30 metrelik uçurumda ölü bulundu! Yakınları kahroldu ARAMA ÇALIŞMALARINA ÇOK SAYIDA EKİP KATILDI AFAD, JAK ve SAK timleri, UMKE, Sahil Güvenlik ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma birimlerinden oluşan ekipler, sabah saatlerinde Yıldızlı Deresi'nde ve Sera Gölü'nde arama faaliyetlerine yeniden başladı. İlgili Haber Şizofreni hastası kayıp aranıyordu, 'ceket' ve 'ayakkabı' ile sır perdesi aralandı! Kan donduran cinayeti itiraf ettiler Sera Gölü'nde dalgıçların katıldığı aramalara dron ile destek sağlandığı görüldü. SELE Mİ KAPILDI? Talihsiz adamın şiddetli yağışların ardından sel sularına kapıldığı tahmin ediliyor. Hüseyin Aydın’ın eşofmanları dün yapılan çalışmalarda dereye düştüğü öne sürülen yerden 400 metre mesafede bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı - İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş