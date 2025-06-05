Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > 3 gündür haber yok! Trabzon Hüseyin Aydın için seferber oldu

3 gündür haber yok! Trabzon Hüseyin Aydın için seferber oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3 gündür haber yok! Trabzon Hüseyin Aydın için seferber oldu
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı

Trabzon'da iki gün önce yağışı havanın ardından kaybolan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın'dan henüz bir haber yok. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, arama çalışmalarına dron desteği de verildi.

Akçaabat ilçesine bağlı Uçarsu Mahallesi'nde 3 Haziran'daki etkili yağışın ardından kaybolan Hüseyin Aydın için başlatılan arama çalışmaları 2 bölgede devam ediyor.

ARAMA ÇALIŞMALARINA ÇOK SAYIDA EKİP KATILDI

AFAD, JAK ve SAK timleri, UMKE, Sahil Güvenlik ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma birimlerinden oluşan ekipler, sabah saatlerinde Yıldızlı Deresi'nde ve Sera Gölü'nde arama faaliyetlerine yeniden başladı.

Sera Gölü'nde dalgıçların katıldığı aramalara dron ile destek sağlandığı görüldü.

3 gündür haber yok! Trabzon Hüseyin Aydın için seferber oldu - 1. Resim

SELE Mİ KAPILDI?

Talihsiz adamın şiddetli yağışların ardından sel sularına kapıldığı tahmin ediliyor. Hüseyin Aydın’ın eşofmanları dün yapılan çalışmalarda dereye düştüğü öne sürülen yerden 400 metre mesafede bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı

'Para' çıkışı gündem olmuştu! Berkay Şahin: Mahsun Kırmızıgül'ün dediği doğruTürkiye’de İş Dünyası’ndan üçüncü KKTC çıkarması! Yatırımı da tatili de kendi adanızda yapın
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bir 'tık'la yarım milyon lirasından oldu! Ekipler seferber oldu: 7 şüpheli yakalandı - 3. SayfaSaniyeler içinde oldu: Ekipler harekete geçti17 yılla aranıyordu! Firarinin yakalandığı yer şoke etti - 3. Sayfa17 yılla aranıyordu! Firarinin yakalandığı yer şoke ettiAdana'da torbacılara şafak baskını! Çok sayıda gözaltı var - 3. SayfaAdana'da torbacılara şafak baskını! Çok sayıda gözaltı varPaşa Konağı'ndaki mezuniyet balosu kavga ile son buldu! Öğrenciler birbirine girdi, o anlar kamerada - 3. SayfaMezuniyet balosu kavga ile son buldu!Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! Baba ve kızı canından oldu, detaylar kahretti... - 3. SayfaKahramanmaraş'ta feci kaza! Baba ve kızı canından olduTartıştığı kadını sokak ortasında önce dövdü sonra sürükledi! - 3. SayfaMillet olup biteni camdan izledi
Sonraki Haber Yükleniyor...