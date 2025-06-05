3 gündür haber yok! Trabzon Hüseyin Aydın için seferber oldu
Trabzon'da iki gün önce yağışı havanın ardından kaybolan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın'dan henüz bir haber yok. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, arama çalışmalarına dron desteği de verildi.
Akçaabat ilçesine bağlı Uçarsu Mahallesi'nde 3 Haziran'daki etkili yağışın ardından kaybolan Hüseyin Aydın için başlatılan arama çalışmaları 2 bölgede devam ediyor.
ARAMA ÇALIŞMALARINA ÇOK SAYIDA EKİP KATILDI
AFAD, JAK ve SAK timleri, UMKE, Sahil Güvenlik ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma birimlerinden oluşan ekipler, sabah saatlerinde Yıldızlı Deresi'nde ve Sera Gölü'nde arama faaliyetlerine yeniden başladı.
Sera Gölü'nde dalgıçların katıldığı aramalara dron ile destek sağlandığı görüldü.
SELE Mİ KAPILDI?
Talihsiz adamın şiddetli yağışların ardından sel sularına kapıldığı tahmin ediliyor. Hüseyin Aydın’ın eşofmanları dün yapılan çalışmalarda dereye düştüğü öne sürülen yerden 400 metre mesafede bulunmuştu.