3 kadın bahçede kıyafet değiştirdi! Şüphelendiren görüntüler
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 kadın, ara sokakta bulunan bir evin bahçesinde kıyafet değişikliği yaptı. Kadınların şüphelendiren hareketleri güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Kocaeli'nin Darıca İstasyon Caddesi'nde bir evin bahçesine gelen 4 kadından 3'ü, ellerinde bulunan poşetlerden kıyafet çıkardı ve farklı renkte eşarplar ile giysiler giyerek bölgeden uzaklaştı.
ŞÜPHELENDİREN GÖRÜNTÜLER
Kadınların bu durumu şüphe uyandırırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Vatandaşlar ise kadınların dilenci olduklarını ve iş kıyafetlerini giydiklerini öne sürdü.
