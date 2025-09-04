3 kadın bahçede kıyafet değiştirdi! Şüphelendiren görüntüler

Kocaeli'nin Darıca İstasyon Caddesi'nde bir evin bahçesine gelen 4 kadından 3'ü, ellerinde bulunan poşetlerden kıyafet çıkardı ve farklı renkte eşarplar ile giysiler giyerek bölgeden uzaklaştı.

ŞÜPHELENDİREN GÖRÜNTÜLER

Kadınların bu durumu şüphe uyandırırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Vatandaşlar ise kadınların dilenci olduklarını ve iş kıyafetlerini giydiklerini öne sürdü.