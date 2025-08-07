Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
4 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Ailesinin gözü önünde oldu

4 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Ailesinin gözü önünde oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Nevşehir'de evinin balkonundan düşen 4 yaşındaki çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Emek Mahallesi Kervan sokak üzerinde bulunan bir apartmanda yaşandı. 4 yaşındaki yabancı uyruklu Ömer N. isimli çocuk oturdukları apartmanın 3. katında bulunan evinin mutfak balkonunda oynarken bir anda aşağıya düşerek ağır yaralandı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk önce Nevşehir Devlet Hastanesi'ne daha sonra da ileri tetkik ve tedavisi için Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.

Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili Nevşehir Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

