5 Milyon TL haraç isteyen otopark çetesine operasyon!

5 Milyon TL haraç isteyen otopark çetesine operasyon!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da otopark işletmecisinden istediği yüklü miktarda haracı alamayınca silahlı saldırıda bulunduğu öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı. 2'si kadın 6 şüpheli tutuklanırken yapılan aramalarda 54 bin 265 uyuşturucu hap, 12 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Adana'da  otopark işletmecisi Görkem G.'yi telefonla arayıp 5 milyon lira haraç isteyen çete, istedikleri tutarı alamayınca silahlı saldırı girişiminde bulundu. 2'si kadın 6 şüphelinin tutuklandığı operasyonda şüphelilerden birinin iş yerinde 54 bin 265 uyuşturucu hap, 12 ruhsatsız silah ele geçirildi.

5 Milyon TL haraç isteyen otopark çetesine operasyon! - 1. Resim

5 MİLYON TL'LİK HARAÇ İSTEDİ 

Olay, 11 Eylül saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otopark işletmecisi Görkem G.'yi cep telefonuyla arayan bir kişi, "Bu otoparkı bize bırakacaksın ya da 5 milyon lira ödeyeceksin" diyerek haraç istedi. Görkem G.'nin parayı vermemesi üzerine Mert Ş. ile Fehmi K., otoparkın bulunduğu adrese gitti.

5 Milyon TL haraç isteyen otopark çetesine operasyon! - 2. Resim

Şüphelilerden Mert Ş. tabancayla otoparka ateş etmeye çalıştı ancak silah ateş almadı. Mert Ş., yanındaki Fehmi K.'den diğer tabancayı alıp ateş etmek istese de silah yine tutukluk yaptı. Şüpheliler, silahlı saldırı girişiminin ardından olay yerinden kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

5 Milyon TL haraç isteyen otopark çetesine operasyon! - 3. Resim

BELİRLENEN NOKTALARA OPERASYON DÜZENLENDİ 

Olayla ilgili çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. 2 şüpheli ile Fevzi D., Serkan Ü., Oğuzhan Ö., Abdullah K., Ceren S., Gökte B. ve C.Y.'nin bağlantılı olduğunu tespit edilmesi üzerine Serkan Ü.'nün Reşatbey Mahallesi'ndeki oto yıkama dükkanı ile belirlenen birçok adrese operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

5 Milyon TL haraç isteyen otopark çetesine operasyon! - 4. Resim

SİLAHLAR GİZLİ BÖLMEDE BULUNDU 

Serkan Ü.'nün iş yerinde arama yapan polis, 1'i kurusıkı 8'i ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ile 300 mermi, 54 bin 265 uyuşturucu hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 499 bin 150 lira ile para sayma makinesi ele geçirdi. Silahlardan bazılarının, duvarın içindeki gizli bölmeye saklandığı belirlendi. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında, haklarındaki suçlamaları reddetti.

5 Milyon TL haraç isteyen otopark çetesine operasyon! - 5. Resim

HAPİS CEZASIYLA ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI 

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Tutuklananlardan Mert Ş.'nin ayrıca hırsızlık suçundan 15 yıl 5 ay kesilmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

