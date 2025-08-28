Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > 5 saniyelik şov binlerce liraya mal oldu!

5 saniyelik şov binlerce liraya mal oldu!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay’da motosikletle 5 saniyelik akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye sokan sürücü binlerce liralık cezadan kurtulamadı. Polis ekipleri, motosikleti de trafikten men etti.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde trafiği tehlikeye sokan bir şahıs, motosikletiyle ön kaldırarak trafiği tehlikeye attı. Şahsın o anları vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

5 saniyelik şov binlerce liraya mal oldu! - 1. Resim

21 BİN 837 TL CEZA, MOTOSİKLET TRAFİKTEN MEN

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla polis ekipleri harekete geçerken, yapılan çalışmalar sonucunda şahıs tespit edildi. Motosiklet sürücüsüne trafiği tehlikeye sokmaktan 21 bin 837 TL cezai işlem uygulandı. Öte yandan, şahsın kullandığı motosiklet trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yunan Bakan küstahça Türkiye'yi tehdit etti! "Bedelini ödeyeceksiniz"Özgür Özel'e bir soruşturma daha! Hakkında 2 suçlama var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hurdacıyı kaçırıp 12 milyon lira istemişlerdi! Filmleri aratmayan olayda yeni detay: Kanlı gömleğini... - 3. SayfaFilmleri aratmayan olay! "Kanlı gömleğini..."Arnavutköy'de korkutan fabrika yangını! Çevre ilçelerden ekipler devrede - 3. SayfaArnavutköy'de korkutan fabrika yangını16 yaşındaki çocuk annesini taciz eden adamı yaraladı! Olaydan hemen sonra gazetecileri aradı - 3. Sayfa16 yaşındaki çocuk ev sahibini bıçakladı!Ameliyat için 10 milyon bıçak parası! Aralarında profesör ve doçent doktorlar da var - 3. SayfaAralarında profesör ve doçent doktorlar da var!İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay: İnşaat malzemeleri dükkanındaki kuyudan ceset çıktı - 3. Sayfaİnşaat malzemeleri dükkanındaki kuyudan ceset çıktıZonguldak'ta otomobilin yayalara çarptığı kazada can pazarı! - 3. SayfaZonguldak'ta otomobilin yayalara çarptığı kazada can pazarı!
Sonraki Haber Yükleniyor...