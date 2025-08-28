5 saniyelik şov binlerce liraya mal oldu!

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde trafiği tehlikeye sokan bir şahıs, motosikletiyle ön kaldırarak trafiği tehlikeye attı. Şahsın o anları vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

21 BİN 837 TL CEZA, MOTOSİKLET TRAFİKTEN MEN

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla polis ekipleri harekete geçerken, yapılan çalışmalar sonucunda şahıs tespit edildi. Motosiklet sürücüsüne trafiği tehlikeye sokmaktan 21 bin 837 TL cezai işlem uygulandı. Öte yandan, şahsın kullandığı motosiklet trafikten men edildi.