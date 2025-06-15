5 yaşındaki Bilal elektrik akımına kapıldı!
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Adıyaman’da 5 yaşındaki Bilal Asaf K., elektrik trafosuna temas etmesi sonucunda akıma kapılarak yaralandı. Tedavi altına alınan Bilal'in sağlık durumunun netleşmesi için gözlem altında tutulduğu öğrenildi.
Adıyaman merkez Vartana bölgesinde bulunan bir elektrik trafosuna temas eden 5 yaşındaki Bilal Asaf K., elektrik akımına kapıldı.
Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bilal Asaf K.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun netleşmesi için gözlem altında tutulduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci