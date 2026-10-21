6 ilde dev siber operasyon: Hesapları kiralayıp ağ kurdular

Trabzon merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı siber operasyonlarda, kiralık banka hesaplarıyla yasa dışı bahis ağı kuran ve sahte oto parça ilanıyla dolandırıcılık yapan iki ayrı şebeke çökertildi. Kara para akladığı tespit edilen toplam 22 şüpheli gözaltına alınırken; adreslerde çok sayıda dijital materyal, banka kartı, POS cihazı ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

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Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen iki farklı siber suç soruşturması kapsamında, 6 ilde eş zamanlı dev bir operasyon gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekiplerinin uzun süreli fiziki ve teknik takibi sonucunda önceki gün sabah saatlerinde düğmeye basıldı.

HESAPLARI KİRALAYIP YASA DIŞI BAHİS AĞI KURMUŞLAR

İlk soruşturmada, şüphelilerin Trabzon başta olmak üzere Türkiye genelinde kişilere ve şirketlere ait banka hesapları ile GSM hatlarını kiralayarak devasa bir yasa dışı bahis ağı oluşturdukları tespit edildi. Suçtan elde ettikleri gelirleri aklayan ve örgütlü şekilde hareket eden şebekeye yönelik Trabzon, İstanbul, Kocaeli, Erzurum, Mardin ve Samsun illerindeki 19 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda adeta bir dijital cephanelik ele geçirildi. Aramalar neticesinde; 12 adet cep telefonu, 16 adet SIM kart, 3 adet bilgisayar, 4 hard disk, 4 SSD, 7 flash bellek, 6 hafıza kartı, 18 adet banka kartı, bilgisayar kasasına gizlenmiş 1 adet POS cihazı, 3 adet çek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

OTO YEDEK PARÇA İLANIYLA VATANDAŞLARI DOLANDIRDILAR

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bir diğer teknik takip sırasında ise bilişim sistemlerini kullanarak vatandaşları mağdur eden başka bir şebeke deşifre edildi. Şüphelilerin internet üzerinden "oto yedek parça" satışı adı altında ilanlar vererek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları ve bu yolla kara para akladıkları belirlendi.

Eylemleri gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüphelinin kimlik ve adres bilgilerinin belirlenmesinin ardından, İstanbul'daki 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskında 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, suç unsuru olduğu değerlendirilen 3 cep telefonu ve 3 SIM karta el konuldu.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, gözaltına alınan toplam 22 şüphelinin adli işlemlerinin Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Trabzon Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSITrabzon

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