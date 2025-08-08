Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
65 yaşındaki adamın kahreden ölümü! Üzerine düşen yıldırım canından etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ Çorlu’da yaşayan 65 yaşındaki Ali Özel yürüyüş yaparken üzerine yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Yenice Mahallesi Kayabaşı Caddesi üzerinde yürüyüşe geçen 65 yaşındaki Ali Özel, gök gürültülü sağanak yağışa yakalandı.

65 yaşındaki adamın kahreden ölümü! Üzerine düşen yıldırım canından etti - 1. Resim

ÜZERİNE YILDIRIM DÜŞTÜ

Bölgeye yıldırımın düşmesi neticesinde talihsiz vatandaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma tarafından yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

