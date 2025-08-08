65 yaşındaki adamın kahreden ölümü! Üzerine düşen yıldırım canından etti
Tekirdağ Çorlu’da yaşayan 65 yaşındaki Ali Özel yürüyüş yaparken üzerine yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Yenice Mahallesi Kayabaşı Caddesi üzerinde yürüyüşe geçen 65 yaşındaki Ali Özel, gök gürültülü sağanak yağışa yakalandı.
ÜZERİNE YILDIRIM DÜŞTÜ
Bölgeye yıldırımın düşmesi neticesinde talihsiz vatandaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma tarafından yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.
