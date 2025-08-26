68 metre derinlikte hummalı çalışma: Halit Yukay'ın naaşı için özel kafes sistemi!
Marmara'da aranan Halit Yukay'ın olduğu tahmin edilen ceset günler sonra Erdek açıklarında bulundu. Bir kişinin tutuklandığı olayda, cesedin Halit Yukay'a ait olduğu tahmin edilse de kesin kimlik tespiti için çalışmalar sürüyor. Ekipler 68 metre derinlikten cansız bedeni çıkarmak için özel kafes sistemi kullanacak.
Mazu Yachts’ın sahibi Halit Yukay, 4 Ağustos'ta saat 15.10 sularında Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere 'Graywolf' isimli teknesi ile denize açıldı.
Uzun süre haber alınamayan Yukay'ın yatının kalıntılarına Erdek açıklarında ulaşıldı. Yapılan teknik incelemelerde yatın bir kuru yük gemisiyle çarpıştığı değerlendirilmiş, soruşturma kapsamında gemi kaptanı tutuklanmıştı.
KESİN KİMLİK TESPİTİ YAPILMADI
Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında, teknenin battığı noktada yaklaşık 68 metre derinlikte bir cansız bedene ulaşılmıştı. Cesedin Halit Yukay'a ait olduğu tahmin edilse de kesin kimlik tespiti için çalışmalar sürüyor.
ÖZEL KAFES SİSTEMİ KULLANILACAK
Bugün itibarıyla, cesedin çıkarılması için özel ekipler bölgeye sevk edildi. Sahil güvenliğe bağlı arama kurtarma teknesi ve güvenlik botu, cesedin bulunduğu noktada konuşlanarak çıkarma çalışmalarına başladı.
Yetkililer, cesedin deniz dibinden çıkarılması için özel bir kafes sistemi kullanılacağını bildirdi.
Adli süreç tüm yönleriyle devam ediyor.