Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > 68 metre derinlikte hummalı çalışma: Halit Yukay'ın naaşı için özel kafes sistemi!

68 metre derinlikte hummalı çalışma: Halit Yukay'ın naaşı için özel kafes sistemi!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
68 metre derinlikte hummalı çalışma: Halit Yukay&#039;ın naaşı için özel kafes sistemi!
Ceset, Erdek, Ölüm, Tutuklama, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Marmara'da aranan Halit Yukay'ın olduğu tahmin edilen ceset günler sonra Erdek açıklarında bulundu. Bir kişinin tutuklandığı olayda, cesedin Halit Yukay'a ait olduğu tahmin edilse de kesin kimlik tespiti için çalışmalar sürüyor. Ekipler 68 metre derinlikten cansız bedeni çıkarmak için özel kafes sistemi kullanacak.

Mazu Yachts’ın sahibi Halit Yukay, 4 Ağustos'ta saat 15.10 sularında Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere 'Graywolf' isimli teknesi ile denize açıldı. 

Uzun süre haber alınamayan Yukay'ın yatının kalıntılarına Erdek açıklarında ulaşıldı. Yapılan teknik incelemelerde yatın bir kuru yük gemisiyle çarpıştığı değerlendirilmiş, soruşturma kapsamında gemi kaptanı tutuklanmıştı.

68 metre derinlikte hummalı çalışma: Halit Yukay'ın naaşı için özel kafes sistemi! - 1. Resim

KESİN KİMLİK TESPİTİ YAPILMADI

Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında, teknenin battığı noktada yaklaşık 68 metre derinlikte bir cansız bedene ulaşılmıştı. Cesedin Halit Yukay'a ait olduğu tahmin edilse de kesin kimlik tespiti için çalışmalar sürüyor.

68 metre derinlikte hummalı çalışma: Halit Yukay'ın naaşı için özel kafes sistemi! - 2. Resim

ÖZEL KAFES SİSTEMİ KULLANILACAK

Bugün itibarıyla, cesedin çıkarılması için özel ekipler bölgeye sevk edildi. Sahil güvenliğe bağlı arama kurtarma teknesi ve güvenlik botu, cesedin bulunduğu noktada konuşlanarak çıkarma çalışmalarına başladı.

Yetkililer, cesedin deniz dibinden çıkarılması için özel bir kafes sistemi kullanılacağını bildirdi.

68 metre derinlikte hummalı çalışma: Halit Yukay'ın naaşı için özel kafes sistemi! - 3. Resim

Adli süreç tüm yönleriyle devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Satış tarihi belli oldu! Türkiye - İspanya maç biletleri ne zaman satışa çıkacak, bilet fiyatları ne kadar?AJet'in Ankara-Tiflis uçuşları 1 Ekim'de başlayacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Karısı bıçakladı, o tedaviyi kabul etmedi... 3 gün sonra tuvalette acı son - 3. SayfaKarısı tarafından bıçaklanan adamın acı sonu!İzmir Seferihisar'da orman yangını! 5 uçak, 11 helikopter müdahale ediyor - 3. Sayfaİzmir'de orman yangını! 5 uçak, 11 helikopter...Çankırılı yaşlı çiftin şifa arayışı ölümle bitmişti: Korkunç iddialar var! "Daha önce 10 kişi öldü" - 3. Sayfaİddialar korkunç! "10 kişi daha öldü"Sultangazi'de evlat vahşeti! Annesini acımadan öldürdü, nedeni kahretti - 3. SayfaAnnesini acımadan öldürdü, nedeni kahrettiRus yüzücü Nikolai Svechnikov'un kaybıyla ilgili soruşturma başlatıldı - 3. SayfaSavcılık harekete geçti! Soruşturma başlatıldıBursa'da kahreden olay: Kızı içinden canından oldu! Düğüncüler, Hüseyin Husten'e ağlıyor - 3. SayfaKahreden olay: Kızı içinden canından oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...