Halit Yukay'ın cesedi nasıl çıkarılacak? Denizin 68 metre derininde bulunmuştu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Marmara’da teknesi parçalanınca kaybolan iş adamı Halit Yukay’ın cansız bedeni, özel cihazlarla 68 metre derinlikte görüntülendi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının dalgıçları, cesedi, bütünlüğünü bozmadan çıkarmak için harekete geçti. Peki Halit Yukay'ın cenazesi nasıl çıkarılacak? SAT'lar devreye girdi, işte detaylar...

Mazu Yachts’ın sahibi Halit Yukay, 4 Ağustos'ta saat 15.10 sularında Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere 'Graywolf' isimli teknesi ile denize açıldı. Yukay'dan haber alamayan yakınları Sahil Güvenlik ekiplerine ihbarda bulundu ve arama çalışmaları başlatıldı.

Denizde kaybolmuştu, iş adamı Halit Yukay bulundu mu? Balıkesir Valiliği'nden açıklama var - 5. Resim

HALİY YUKAY BULUNDU MU?

Teknesi, parçalanmış ve yarı batık hâlde bulunan iş adamı Halit Yukay’ın cansız bedeni 68 metre derinlikte bulundu. 

Denizde kaybolmuştu, iş adamı Halit Yukay bulundu mu? Balıkesir Valiliği'nden açıklama var - 2. Resim

HALİT YUKAY'IN CESEDİ NASIL ÇIKARILACAK?

Yan Taramalı Sonar (YTS) cihazı ile deniz polisi tarafından tespit edilen Yukay’ın cenazesi, insansız su altı robotu (ROV) ile de görüntülendi. Cenazenin etrafında, tekneye ait motorun plakaları ile botun parçaları da tespit edildi. Denizin 300 metre derinliğine kadar görüntüleme ve tarama yapan ROV, üstünde takılı mekanizmadaki tutucu kol yardımıyla su altında tespit edilen unsurları da deniz üstüne çıkarabiliyor. Ancak cenaze bütünlüğünün bozulmasından endişe edildiği için, çalışmanın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte yürütülmesi planlanıyor. Cesedin deniz altından 'asansör' sistemiyle çıkarılması planlanıyor.

Halit Yukay'ın cesedi nasıl çıkarılacak? Denizin 68 metre derininde bulunmuştu - 3. Resim

TEKNENİN KOLTUĞU KARABİGA'DA BULUNDU

Çalışmaların 10'uncu gününde Yukay'ın teknesinin koltuğu Çanakkale'nin Karabiga beldesi kıyısına vurmuş halde bulunmuştu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

