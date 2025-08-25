Halit Yukay'ın cesedi nasıl çıkarılacak? Denizin 68 metre derininde bulunmuştu

Mazu Yachts’ın sahibi Halit Yukay, 4 Ağustos'ta saat 15.10 sularında Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere 'Graywolf' isimli teknesi ile denize açıldı. Yukay'dan haber alamayan yakınları Sahil Güvenlik ekiplerine ihbarda bulundu ve arama çalışmaları başlatıldı.

HALİY YUKAY BULUNDU MU?

Teknesi, parçalanmış ve yarı batık hâlde bulunan iş adamı Halit Yukay’ın cansız bedeni 68 metre derinlikte bulundu.

HALİT YUKAY'IN CESEDİ NASIL ÇIKARILACAK?

Yan Taramalı Sonar (YTS) cihazı ile deniz polisi tarafından tespit edilen Yukay’ın cenazesi, insansız su altı robotu (ROV) ile de görüntülendi. Cenazenin etrafında, tekneye ait motorun plakaları ile botun parçaları da tespit edildi. Denizin 300 metre derinliğine kadar görüntüleme ve tarama yapan ROV, üstünde takılı mekanizmadaki tutucu kol yardımıyla su altında tespit edilen unsurları da deniz üstüne çıkarabiliyor. Ancak cenaze bütünlüğünün bozulmasından endişe edildiği için, çalışmanın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte yürütülmesi planlanıyor. Cesedin deniz altından 'asansör' sistemiyle çıkarılması planlanıyor.

TEKNENİN KOLTUĞU KARABİGA'DA BULUNDU

Çalışmaların 10'uncu gününde Yukay'ın teknesinin koltuğu Çanakkale'nin Karabiga beldesi kıyısına vurmuş halde bulunmuştu.