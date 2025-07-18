75 yaşındaki kadını evlenme vaadiyle kandırdı! Tüm varlığını aldı, senet imzalattı

İstanbul’un Fatih ilçesinde 42 yaşındaki bir adam, yalnız yaşayan 75 yaşındaki Sahavet K.’yı evlilik vaadiyle dolandırdı. Yaşlı kadından önce 3.5 milyon TL, ardından kart şifrelerini alan adam, evine icra gönderdi. Kadının dolandırıldığı bir yakını tarafından anlaşılırken, adamın 3 yıl önce ölen 84 yaşındaki karısından kalan 17 milyonluk miras davasıyla gündem olduğu öğrenildi.

Akılalmaz olay, 5 Ekim 2024 tarihinde İstanbul Fatih'te meydana geldi.

İddiaya göre, 3 yıl önce 75 yaşındaki Sahavet K. ile emlakçı Harun E. (42) tanıştı. Adam, yaşlı kadın ile ilgilendi ardından da gönül ilişkisi kurdu.

3 BUÇUK MİLYON LİRASINI VE KART ŞİFRELERİNİ ALDI

Güvenini kazandıktan sonra ise yaşlı kadının banka kartı şifreleri ile 3.5 milyon lirasını aldı. Harun E., ilişki yaşadığı başka bir kadına Sahavet K. borçluymuş gibi senet imzalattı. Senet imzalayan yaşlı kadının 10 milyon liralık evine de adam ve sevgilisi icra başlattı.

YAŞLI KADININ EVİNDEN ŞOKE EDEN NOTLAR ÇIKTI

Olay, Sahavet K.'nın bir yakınının, yaşlı kadının evine gitmesiyle ortaya çıktı. Yaşlı kadının yakını, evde 'Beni odaya kilitlediler' 'Bana kağıt imzalattılar' 'Okudum anladım' yazan notlar buldu.

Notları bulan kadın polis ekiplerine şikayetçi oldu. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri tespit etti. Kimlikleri belirlenen, Harun E., S.Y.( 54) ve A.T. (39) yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Öte yandan, adamın 3 yıl önce ölen 84 yaşındaki karısından kalan 17 milyonluk miras davasıyla gündem olduğu öğrenildi.