Adana'daki 600 bin TL'lik borç cinayetinde yeni gelişme! Savunması pes dedirtti: Korkutmak istemiştim

Adana'daki 600 bin TL’lik borç cinayetinde yeni gelişme! Savunması pes dedirtti: Korkutmak istemiştim

Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da motosikletli saldırganların hedefi olan Sedat Oyunlu'nun ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Şüpheli E.D'nin 600 bin TL alacağı olan F.O.'nun kardeşi Sedat Oyunlu'yu korkutmak isterken "yanlışlıkla" öldürdüğü ortaya çıktı.

Adana'da motosikletli saldırganların hedefi olan kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada ayrıntılar ortaya çıktı. Edirne'nin İpsala ilçesinden kaçak yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan E.D.'nin 600 bin TL alacağı olan şahsın kardeşini sözde korkutmak isterken öldürdüğü ortaya çıktı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI 

Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, E.D. (32), bir süre önce F.O.'ya 600 bin TL borç para verdi. Alacağını tahsil edemeyen E.D., F.O.'nun kardeşi Sedat Oyunlu'yu (32) iş yerinin önünde gördü. Bunun üzerine şüpheli E.D. motosikletten inmeden tabancayla Oyunlu'ya ateş açtı. Ardından E.D, Y.E.T.'nin (19) kullandığı motosikletle olay yerinden kaçtı. Sırtından yaralanan Oyunlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Asayiş Şube Müdürlüğün Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde şüphelilerin saklandığı belirlenen adrese baskın yapan polis evde olayda kullanılan tabancayı ele geçir, şüpheliler bulunamadı.

YUNANİSTAN'A KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, E.D. ile motosiklet sürücüsü Y.E.T.'nin kaçış güzergâhını tespit etti. E.D.'nin karayoluyla Edirne'ye gittiği, Y.E.T.'nin ise otobüsle Antalya'ya gitmek üzere yola çıktığı belirlendi. Y.E.T, Adana-Mersin otoyolunda yakalandı. Cinayet ekipleri, E.D.'nin Yunanistan'a kaçabileceği bilgileri üzerine harekete geçti. Şüpheli İpsala'dan kaçak yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı.

"KORKUTMAK İSTEDİM"

Adana'ya getirilen şüpheli emniyetteki ifadesinde "Paramı alabilmek için korkutmak istedim. Amacım yaralamak ya da öldürmek değildi" diyerek kendini savundu. Diğer şüpheli Y.E.T. ise, "Eylemden haberim yoktu" dedi. İfade İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüphelide, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

