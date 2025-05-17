Afyonkarahisar'da feci kaza! Otomobil, tıra arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kan donduran kaza, Emirdağ ilçesi Topdere köyü yakınlarında meydana geldi.

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Kazanın ardından can pazarı yaşanırken, olayda henüz kimlikleri tespit edilemeyen 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Jandarma ekiplerinin yaşamını yitiren ve yaralanan şahısların kimliklerini tespit etmek için başlattıkları çalışma devam ediyor.