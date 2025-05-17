Afyonkarahisar'da feci kaza! Otomobil, tıra arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Afyonkarahisar'da bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Kan donduran kaza, Emirdağ ilçesi Topdere köyü yakınlarında meydana geldi.
1 ÖLÜ, 4 YARALI
Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Kazanın ardından can pazarı yaşanırken, olayda henüz kimlikleri tespit edilemeyen 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Jandarma ekiplerinin yaşamını yitiren ve yaralanan şahısların kimliklerini tespit etmek için başlattıkları çalışma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci