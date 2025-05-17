Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Afyonkarahisar'da feci kaza! Otomobil, tıra arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da feci kaza! Otomobil, tıra arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Afyonkarahisar'da bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kan donduran kaza, Emirdağ ilçesi Topdere köyü yakınlarında meydana geldi.

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Kazanın ardından can pazarı yaşanırken, olayda henüz kimlikleri tespit edilemeyen 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Afyonkarahisar'da feci kaza! Otomobil, tıra arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Jandarma ekiplerinin yaşamını yitiren ve yaralanan şahısların kimliklerini tespit etmek için başlattıkları çalışma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
OpenAI, ChatGPT'ye entegre yeni kodlama yardımcısı Codex’i duyurdu: Nasıl kullanılır?Ünlü Amerikalı profesörden çarpıcı analiz: Dünyadaki bütün sorunlar İngilizlere dayanıyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Polise hakaret etti, sosyal medyada yazdıkları başına dert oldu! Gözaltına alındı - 3. SayfaSosyal medyadaki skandal ifadeler karşılıksız kalmadıMüge Anlı'nın programında itiraf etmişti! Korkunç cinayette karar çıktı - 3. SayfaKorkunç olayda karar çıktı! 'İndirim' tepkisiYasa dışı sitelerle anlaşıp vatandaşın hesap bilgilerini satmışlar! 33 kişi yakalandı - 3. SayfaVatandaşın hesap bilgilerini satmışlar!Kıyafete emdirilmiş! 1 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi - 3. SayfaKıyafete emdirilmiş! 1 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildHatay'da bagajlardan kaçak göçmen çıktı! Araçlara el konuldu - 3. SayfaBagajlardan bile onlar çıktı3 metre havaya uçmuştu! Motosiklete binmeye veya kullanmaya tövbe etti - 3. Sayfa"Motosiklete binmeye veya kullanmaya tövbe ettim"
Sonraki Haber Yükleniyor...