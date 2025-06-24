Afyonkarahisar'da motosiklet şarampole devrildi: 1 ölü
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde, 75 yaşındaki Ö.E. yönetimindeki motosikletin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Ö.E. (75) idaresindeki motosiklet, ilçenin Kadılar köyü mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir