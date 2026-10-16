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Afyonkarahisar'da öğrenci servisiyle dolmuş çarpıştı: Yaralılar var

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Afyonkarahisar'da öğrenci taşımacılığı yapan servis aracı ile şehir içi yolcu taşıyan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında çoğunluğu çocuk 16 kişi yaralandı.

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Afyonkarahisar'ın Erkmen beldesinde öğrenci taşıdığı öğrenilen minibüs ile şehir içi yolcu taşıyan başka bir minibüs çarpıştı.

16 KİŞİ YARALANDI

Kazada çarpışmanın etkisiyle araçlardan birisi yol ortasına devrilerek durabildi. 16 kişinin yaralandığı kazanın ardından bölgeye polis sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'da öğrenci servisiyle dolmuş çarpıştı: Yaralılar var
Başlık ResmiAfyonkarahisar'da öğrenci servisiyle dolmuş çarpıştı: Yaralılar var

Bölgeye gelen ekipler kazada yaralanan ve çoğunluğu küçük yaştaki öğrencilerden oluşan 16 yaralıyı ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatılırken servis aracının şoförünün ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Afyonkarahisar
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