Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Ağıla giren kurtlar onlarca kuzuyu telef etti

Ağıla giren kurtlar onlarca kuzuyu telef etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ağıla giren kurtlar onlarca kuzuyu telef etti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde ağıla giren kurtlar, 60 kuzuyu telef etti.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde kurt sürüsü 60 kuzuyu telef etti.

Olay, Tercan ilçesinde Hacıbayram köyünde gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan’ın Tercan ilçesine bağlı Hacıbayram Köyü merasında sürülerini otlatan vatandaşların kuzularının barındığı ağıla kurtlar saldırdı.

Ağıla giren kurtlar onlarca kuzuyu telef etti - 1. Resim

Kurt sürüsünün saldırısı sonucu ağılda bulunan 60 kuzu telef oldu, 15 kuzu ise yaralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Trump'ın Gazze için "Mega Barış Planı" Riyad'da masaya yatırıldı! Körfez Zirvesi'nde sürpriz anlaşmaTesla envanter ne zaman? Tesla Türkiye envanter günleri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çakarlı araç kullanmak pahalıya patladı! Ödediği ceza bir hayli yüksek - 3. SayfaÇakarlı araç kullanmak pahalıya patladı!"Yüksekten düşerek öldü" denilmişti, cinayet çıktı! 7 yıl sonra babayı haklı çıkaran gelişme - 3. Sayfa"Yüksekten düşerek öldü" denilmişti, cinayet çıktı2 milyon liralık cihazlarla define arıyorlardı! Yakalandılar - 3. Sayfa2 milyon liralık cihazlarla arıyorlardı! YakalandılarLise öğrencisi Kübra Sofioğlu'nu hayattan koparan korkunç kaza kamerada! - 3. SayfaLise öğrencisi hayattan koparan korkunç kaza kamerada!Cinayetten aranıyordu! Lüks yatla kaçmaya çalışırken yakalandı - 3. SayfaBodrum'da lüks yatla kaçarken yakalandı8 çocuk babası adamın feci ölümü! Olay yerinde can verdi - 3. Sayfa8 çocuk babası adamın feci ölümü! Olay yerinde can verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...