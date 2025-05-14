Ağıla giren kurtlar onlarca kuzuyu telef etti
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Erzincan'ın Tercan ilçesinde ağıla giren kurtlar, 60 kuzuyu telef etti.
Erzincan'ın Tercan ilçesinde kurt sürüsü 60 kuzuyu telef etti.
Olay, Tercan ilçesinde Hacıbayram köyünde gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan’ın Tercan ilçesine bağlı Hacıbayram Köyü merasında sürülerini otlatan vatandaşların kuzularının barındığı ağıla kurtlar saldırdı.
Kurt sürüsünün saldırısı sonucu ağılda bulunan 60 kuzu telef oldu, 15 kuzu ise yaralandı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Abdullah Aydemir