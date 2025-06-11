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Ailesiyle gittiği kanyon sonu oldu! Minik Yamaç'tan acı haber

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ailesiyle gittiği kanyon sonu oldu! Minik Yamaç&#039;tan acı haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu'nda 9 Haziran'da ailesiyle yürüyüş yaparken başına taş düşen 3 yaşındaki Yamaç Çetin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki kanyonda başına taş düşen 3 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kayadibi Mahallesi'ndeki Saklıkent Kanyonu'nda ailesiyle yürüyüş yaptığı sırada başına taş düşmesi sonucu yaralanan Yamaç Çetin, Fethiye'deki özel bir hastanede yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Minik Yamaç, yapılan müdahalelere rağmen 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

NE OLMUŞTU?

Seydikemer ilçesi Kayadibi Mahallesi'ndeki Saklıkent Kanyonu'nda ailesiyle yürüyüş yapan Yamaç Çetin'in başına 9 Haziran'da taş düşmüş, ağır yaralanan küçük çocuk hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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