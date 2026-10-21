Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
3. Sayfa

Ailesiyle sahilde yaptığı keyif, dehşetle sonuçlandı! Isırıp kopardığı kulakla birlikte kayıplara karıştı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Ailesiyle sahilde yaptığı keyif, dehşetle sonuçlandı! Isırıp kopardığı kulakla birlikte kayıplara karıştı
Başlık ResmiAilesiyle sahilde yaptığı keyif, dehşetle sonuçlandı! Isırıp kopardığı kulakla birlikte kayıplara karıştı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

İzmir Konak Sahili'nde çıkan "laf atma" kavgasında kulağı ısırılarak koparılan 44 yaşındaki vatandaş hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan aramalara rağmen kopan kulağı bulunamayan yaralının tedavisi sürerken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaydet
|

İzmir Konak Sahili'nde ailesiyle oturan 44 yaşındaki Güney D. ile ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli arasında "laf atma" meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

KULAĞINI ISIRIP KOPARDI

Önceki akşam meydana gelen, kavgaya dönüşen olayda şüpheli şahıs, Güney D'nin kulağını ısırarak kopardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

POLİS HER YERDE ONU ARIYOR

Yaralı Güney D, ambulansla İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

KULAK BULUNAMADI

Öte yandan Güney D.'nin kopan kulağı, aile üyeleri ve polis ekiplerinin aramalara rağmen olay mahallinde bulunamadı. Yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Konak
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.