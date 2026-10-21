Ailesiyle sahilde yaptığı keyif, dehşetle sonuçlandı! Isırıp kopardığı kulakla birlikte kayıplara karıştı
İzmir Konak Sahili'nde çıkan "laf atma" kavgasında kulağı ısırılarak koparılan 44 yaşındaki vatandaş hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan aramalara rağmen kopan kulağı bulunamayan yaralının tedavisi sürerken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
İzmir Konak Sahili'nde ailesiyle oturan 44 yaşındaki Güney D. ile ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli arasında "laf atma" meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
KULAĞINI ISIRIP KOPARDI
Önceki akşam meydana gelen, kavgaya dönüşen olayda şüpheli şahıs, Güney D'nin kulağını ısırarak kopardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
POLİS HER YERDE ONU ARIYOR
Yaralı Güney D, ambulansla İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
KULAK BULUNAMADI
Öte yandan Güney D.'nin kopan kulağı, aile üyeleri ve polis ekiplerinin aramalara rağmen olay mahallinde bulunamadı. Yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.