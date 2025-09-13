Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Akaryakıt istasyonunda dehşet! Tek yumrukla beyin kanaması geçirdi

- Güncelleme:
Adana'da akaryakıt istasyonunda tartışan gençlerden biri, 24 yaşındaki Umut Ayyıldız'a yumruk attı. Tek yumrukla yere düşüp bayılan Ayyıldız beyin kanaması geçirirken, yakalanan saldırganlar tutuklandı.

Adana'nın Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı Özgür Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda Serdar D. (24) ve Enes G. (22) isimli şahıslar, Umut Ayyıldız (24) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslardan biri Ayyıldız'ın kafasına yumruk attı. Ayyıldız yere düşüp bayılırken, Serdar D. ve Enes G. ise motosiklete binerek kaçtı. Tüm bu anlarda akaryakıt istasyonunda çalışan görevlinin yaşananları film gibi izlemesi dikkat çekti.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ, HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ayyıldız'ın beyin kanaması geçirdiğini tespit edip hastaneye kaldırırken, motosikletli saldırganlar polis ekiplerince yakalandı. Saldırganlar, ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Ayyıldız'ın kaldırıldığı hastanenin yoğun bakımındaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

