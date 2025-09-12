78 kişinin öldüğü yangın davası öncesi yürek burkan çağrı

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangın, 36'sı çocuk olmak üzere 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. İş adamı Rıfat Doğan'ın eşi Ceren Yaman (45) ile kızı Lalin Doğan (16) da bu faciada hayatını kaybetmişti. Facia, dünyanın en büyük otel yangınlarından biri olarak kayıtlara geçti. Olayın ardından başlatılan soruşturmada, 19'u tutuklu olmak üzere toplam 32 sanık hakkında dava açıldı ve sanıklar hakim karşısına çıkarıldı. Ara karar verilen davanın 2. duruşması 22 Eylül'de devam edecek.

BEYAZ ÇARŞAFLAR ASILDI

Yangında hayatını kaybedenleri anmak ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla Rıfat Doğan, D-100 kara yolu kenarındaki apartmanlara pankart ve beyaz çarşaflar astı. Apartmanların dış cephelerine sarkıtılan beyaz çarşafların yanı sıra, binanın üst katına üzerinde yanan mum görseli bulunan ve "Başka canımız yok" yazılı büyük bir pankart yerleştirildi.

"TÜM ÇABAMIZ, BÖYLE FACİALARIN BİR DAHA YAŞANMAMASIDIR"

22 Eylül'de görülecek davada çıkacak karanın emsal olacağını söyleyen Doğan, "Buradan çıkacak olan karar emsal olacaktır. Ya herkes görevini layığıyla yapıp, denetimlerini eksiksiz yerine getirip, işlerini ciddiye alıp attığı imzanın ağırlığını bilecek ya da ‘Bana bir şey olmaz' diyerek liyakatsiz şekilde hareket etmeye devam edecek. Tüm çabamız, böyle faciaların bir daha yaşanmaması ve canlarımızın yitip gitmemesidir. 22 Eylül'deki duruşma yaklaşıyor. Yeniden herkesi bu duruşmada desteğe davet ediyorum. Bugüne kadar bize hep destek oldunuz. O yüzden iyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz" ifadelerini kullandı.