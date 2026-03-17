Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca kişi tatil planı yapıyor, öte yandan bazı çalışanlar ise bayram mesaisine hazırlanıyor. Peki, bayramda çalışanların kazancı ne kadar artacak?

TGRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Türkiye Gazetesi yazarı ve Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, bayram mesaisinin çalışanlara ciddi bir ek gelir sağladığını belirtti. Karakaş'a göre, bayram süresince çalışan bir kişi 4.400 TL'yi aşan ilave kazanç elde edebilecek.

GÜNLÜK KAZANÇ İKİ KATINA ÇIKIYOR 2026 yılı için brüt asgari ücret 33.030 TL olarak belirlenirken, bu rakam günlük yaklaşık 1.101 TL'ye denk geliyor. Ancak resmi tatillerde çalışma durumunda bu ücret kanunen iki katına çıkıyor. Arefe gününün yarım gün olması nedeniyle o gün için yarım yevmiye ödenirken, bayramın birinci günü gibi resmi tatillerde çalışanlar tam gün üzerinden çift yevmiye alıyor.

'HAFTA SONU' İŞLERİ DEĞİŞTİREBİLİR Öte yandan bayramın hafta sonuna denk gelmesi durumunda kazanç daha da artabiliyor. Bu yıl Ramazan Bayramı'nın cumartesi ve pazar günlerine gelmesi nedeniyle, hafta sonu mesaisiyle birlikte çalışanların ücreti 2,5 katına kadar çıkabiliyor. Eğer çalışan haftalık 45 saatlik çalışma süresini de aşarsa, buna ek olarak fazla mesai ücreti de devreye giriyor ve yarım yevmiye daha kazanma imkânı doğuyor.

EMEKLİ MAAŞINA DA KATKISI VAR Karakaş ayrıca bu ek kazançların sadece anlık gelir artışı sağlamadığını, SGK'ya bildirildiği için uzun vadede emeklilik maaşına da olumlu katkı sunduğunu vurguladı.

