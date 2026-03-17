2026 Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala gözler bayram namazı vakitlerine çevrildi. Müslümanlar, bulundukları ilin imsakiye bilgilerini kontrol ederek bayram namazı ibadetlerini gerçekleştirebilecek. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte imsakiye bilgilerine göre il il bayram namazı vakitleri...



Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Türkiye genelindeki camiler, bayram namazı için dolup taşacak. Bayram namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, bulundukları illere göre namaz saatlerini araştırmayı sürdürüyor. Bayram namazı sırasında teşrik tekbirleri getirilip hutbe ve dualar okunurken, ibadetin ardından vatandaşlar bayramlaşarak bayramın manevi atmosferini birlikte yaşayacak.

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? Kurban Bayramı 20 Mart Cuma günü başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle: "Adana 07:12, Adıyaman 07:01, Balıkesir 07:43, Bursa 07:38, Çanakkale 07:49, Denizli 07:37, Diyarbakır 06:53, Eskişehir 07:32, Gaziantep 07:04, İstanbul 07:39, İzmir 07:45"

RAMAZAN BAYTAMINDA NAMAZDAN ÖNCE NE YAPILIR? Tatlı [hurma veya şeker] yemek, gusül etmek, misvak kullanmak, en iyi elbiseleri giymek, fıtrayı namazdan önce vermek, yolda yavaşça tekbir okumak müstehaptır.

BAYRAM NAMAZINA GEÇ KALAN NE YAPMALI? Bayram namazları iki rekattır. Cemaat ile kılınır, yalnız kılınmaz. Diğer namazlardaki gibi, imam selam verince, kalkıp kılamadığı rekâtları tamamlar. İkinci rekâtta yetiştiyse, imam selam verince kalkıp Sübhaneke okur. Sonra, üç defa tekbir getirerek ellerini kulaklarına kaldırır, birinci ve ikincisinde iki yana bırakır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlar.

Fatiha ve zamm-ı sûre okur, rükû ve secdeleri yapıp oturur ve namazını tamamlar. İkinci rekâta da yetişemediyse, yukarıda bildirildiği gibi birinci rekâtı kılıp kalkar. Fatiha ve zamm-ı sûreden sonra, iki elini üç defa tekbir getirerek kaldırır. Üçüncüde yanlara bırakır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükûa eğilir. Secdeleri yapıp oturur ve namazını tamamlar.

Haberle İlgili Daha Fazlası